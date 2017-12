Mart Kalm: kui inimesed on vaeva näinud, siis tuleb raha välja maksta

Mart Kalm sõnas, et nii võib ikka minna, et konkursil ei selgugi tööd, mis sobiks. "Žürii pani välja paremusjärjestuse, sest preemiad tulid välja anda, aga selle, et me ühtki neist töödest ei soovita teostamisele, selle otsuse tegime me konsensuslikult," kinnitas ta ja tõi välja, et tegemist on nii poliitiliselt laetud kohaga, kus on palju erinevaid ootusi. "Me ei leidnud nende tööde seast sellist, mida me tahaksime, et seal oleks."

"On väga vähe neid konkursse, kus sa tunned kohe, et üks võistlustöö on naelapea pihta ja seda me ootasimegi, selles tõdemuses, et ühtegi neist me sinna ei taha, pole midagi erakordset," nentis Kalm ja lisas, et konkursi üldises tasemes andis tunda, et Eestis on väga raske head kunsti ja poliitilise monumendi tellimust ühendada. "Meil on mitu traumaatilist juhtumit, nagu ebaõnnestunud vabadussammas, mis on kõige jõhkram olnud, siis ütleme niimoodi, et tugevamad kunstnikud hoiavad eemale, neil pole usku, et see sild on võimalik ehitada."

Kalmu arvates žüriitöö õnnestus, sest kunstiliselt huvitavamad lahendused said auhinnad. "Nende nõrk külg oli see, et need tajusid halvasti väga spetsiifilist konteksti suurte puude all ja barokkpalee kõrval, see on väga piirepanev asukoht," ütles ta, leides, et tööde puhul, mis seda kohta paremini tajusid, kuid nende puhul oli kasutatud väsinud sümboolikat. "Küllalt sageli oli kasutatud kolme lõvi motiivi, aga seal samas kõrval, Toompea lossi peasissekäigu kohal on need kolm lõvi olemas, miks me peaksime sada meetrit eemal puude all neid kordama."

"Kui inimesed on vaeva näinud ja ausalt tööd teinud, siis tuleb raha välja maksta, need inimesed on töötanud endast parimat andes," kinnitas ta ja sõnas, et tema ei tea, kas on tulemas ka uus konkurss. "Mitteametlikus korras arutasime žüriiliikmetega, minu mõte on näiteks see, et äkki saaks sinna paigutada ajutiselt mõne eestiaegse aiaskulptuuri."