Jaan-Eik Tulve: Vox Clamantis sooviks riigi tuge professionaalidena jätkamiseks

Seni eraõiguslikel alustel tegutsenud Vox Clamantisel on järgmiste aastate jooksul ette näha mitmeid suuri esinemisi välismaal. Neid ise finantseerida on praktiliselt võimatu. Lisaks kärpis kultuuriministeerium ansambli järgmise aasta toetust tänavusega võrreldes 20 protsenti.

"Mis häirib, on üleüldine toetuse ja kindluse puudumine, et saaksime regulaarselt oma tegevust jätkata, mitte riigi abiga ainult väiksemaid projekte teha," põhjendas Tulve.

Täna on kollektiiv parasjagu teel Hiina, aastaks 2019. on nad näiteks kuuks ajaks palutud New Yorki. "Ükski tööandja ei võimaldaks sellise pikkusega turneesid põhitöö kõrvalt," ütles Tulve, keda pahandab riigipoolne passiivsus vaatamata sellele, et kollektiiv on oma tegutsemisaja jooksul pälvinud väga mainekaid preemiaid, sealhulgas ka rahvusvahelist tunnustust ning tutvustanud Eesti heliloojate loomingut välismaal.

Tema sõnul võiks riik tagada tegutsemiseks vaja minevast summast umbes poole ning teise poole teeniks kollektiiv ise. Orienteeruv summa oleks Tulve hinnangul 250 000 eurot aastas. "Seda ei ole üldse nii palju näiteks Eesti Filharmoonial või teistel riigipalgalistel kollektiividel," tõi ta näite.

Vox Clamantis annab praeguse graafiku juures 60 kontserti aastas, neist olulise osa väljaspool Eestit. Kui riik appi ei tule, on muusikud Tulve sõnul sunnitud palju töös olevaid projekte ära jätma.

Kultuurministeerium on Vox Clamantise pöördumisele siiski jõudnud juba reageerida ning leppinud kokku kohtumise järgmise aasta jaanuariks.

Ansambli Vox Clamantis saavutuste hulka kuuluvad teiste hulgas näiteks Eesti Kultuurkapitali preemia, Grammy ja Eesti Vabariigi Kultuuripreemia.