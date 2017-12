Kirjastuste Liit asub võitlusse Rahva Raamatu eelisõigustega

Eesti Kirjastuste Liit otsustas tänasel üldkogul, et hakkab otsima lahendusi Rahva Raamatu ebaõiglase positsiooni vastu raamatuturul.

Tartu Ülikooli Kirjastuse tegevjuht ja Eesti Kirjastuste Liidu juhatuse liige Ülle Ergma ütles ERR kultuuriportaalile, et Rahva Raamatu viimase aja tegevus kirjastusfirmana on raamatuturu olukorda märgatavalt muutnud ning teised kirjastused ebasoodsasse positsiooni jätnud, suunates sealjuures klientide ostuotsuseid. Nimelt on Rahva Raamatu toodang kauplustes visuaalselt palju märgavatamalt eksponeeritud.

"Otseselt ebaseaduslikku selles midagi ei ole, aga üldkogul tõstatus ootamatult, kui mures kirjastajad sellise ebavõrdsuse pärast on," selgitas ta. "Apollo teise raamatumüügiketina on niisugust tegevust juba mõnda aega praktiseerinud, kuid nende mastaabid on siiski teised ega ole pööranud olukorda sedavõrd sassi."

Milliseid vahendeid õigluse jalule seadmiseks täpselt kasutama hakatakse, ei osanud Ergma veel öelda, sest detailide kokku leppimine kirjastuste vahelise ühisrinde loomiseks alles käib, kuid ta märkis, et tõenäoliselt asutakse aasta alguses läbirääkimistesse nii suuremate poekettide kui raamatukogudega, et tagada võimalused kõigi kirjastuste toodangu võrdseks turundamiseks.