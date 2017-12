Kultuurilooline Arhiiv meenutab Ivar Ivaskit – maailmameest kirjanduses

Temaatiliste ettekannetega Ivar Ivaski eesti-, saksa- ja ingliskeelsest ilukirjanduslikust loomingust, aga ka tema tegevusest eri maade kirjanduste tutvustamisel ja vahendamisel kriitiku ning maailmakirjanduse ajakirja Books Abroad/ World Literature Today peatoimetajana (1967–1991) kõnelevad kirjandusteadlased Tiina Ann Kirss, Sirje Olesk, Peeter Olesk, Sirje Kiin, Janika Kronberg, Marin Laak ja Aija Sakova ning estofiil ja tõlkija Guntars Godins. Kuulajatele tutvustatakse Eesti Kultuuriloolise Arhiivi Ivar Ivaski fondi ning sellel põhinevat näitust.

Samuti kuulutab Eesti Rahvuskultuuri Fondi Ivar Ivaski mälestusfondi halduskogu välja selleaastase Ivar Ivaski stipendiaadi. Ivar Ivaski mälestusfondi stipendiumi on varasemalt pälvinud Jüri Talvet (2002), Toomas Paul (2004), Hasso Krull (2006), Ain Kaalep (2008), Triin Soomets (2010), Tõnu Õnnepalu (2012), Katre Talviste (2014). Kuulajatel on võimalik nautida värske stipendiaadi sõnavõttu ja luulelugemist. Ivar Ivaski luulet loeb Krista Ojasaar.

Päeva lõpetab rahvusvahelise ajakirja Methis Studia Humaniora Estonica värske sotskolonialismile pühendatud erinumbri "Sotskolonialism Eesti NSV-s: kultuurist argiilmani" esitlus. Erinumbri koostas Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Epp Annus.

Ivar Ivask, kes on sündinud Riias, saanud hariduse sõjajärgsel Saksamaal, tegutsenud suurema osa oma elust USAs Oklahomas ning oma elu viimased aastad veetnud Iirimaal, avaldas kaheksa eestikeelset, neli ingliskeelset ja ühe saksakeelse luulekogu. Oma akadeemiliselt ettevalmistuselt oli ta germanist, eeskätt austria kirjanduse uurija. Eesti jaoks on Eesti Kultuuriloolise Arhiivi vanemteaduri Marin Laagi sõnul eriti oluline asjaolu, et ajakirja World Literature Today peatoimetajana oli Ivaski panus eesti ja läti, aga ka teiste väiksemate kirjanduste vahendamisel anglo-ameerika kultuuriruumi hindamatu. "Ivask lasi World Literature Today veergudel süstemaatiliselt arvustada Kodu-Eestis, raudse eesriide taga ilmunud kirjandust. See tekitas küll pahameelt mõningates väliseesti ringkondades, kuid oli äärmiselt oluline Eesti ja eesti kirjanduse olemasolu teadvustamise seisukohast."

Samuti on Laagi sõnul vähem teada asjaolu, et mitmetahulise kirjandusliku tegevuse kõrval oli Ivask ka maalikunstnik, tema töid eksponeeriti mitmel isikunäitusel nii Eestis kui Ameerikas.

Eesti Kultuuriloolises Arhiivis on hoiul väga mahukas Ivaski käsikirjaline pärand, sealhulgas kirjavahetused ja päevikud. See unikaalse kogu on Laagi sõnul korrastamise lõppjärgus ning on osaliselt juba uurijatele avatud.

Ivar Ivaskile pühendatud sümpoosioni korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kultuurilooallikate ja kirjandusuurimise töörühm ja toetab Eesti-uuringute Tippkeskus ning Eesti Rahvuskultuuri Fondi Ivar Ivaski mälestusfond.

Näitus "Maailmamees kirjanduses. Ivar Ivask – 90" jääb avatuks kuni 28. veebruarini 2018. Näituse koostasid Mari Õunapuu ja Vilve Asmer.