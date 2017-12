Uus antropoloogiaõpik aitab mõista üleilmseid arenguid

Jüri Kivimäe: "Ajaloolase ülesanne pole mõista kohut mineviku üle, kõige tähtsam on, et ajalugu tuleb seletada."

Sõltumatu Tantsu Laval kolmetunnise tantsumaratoni publiku ette toonud Joanna Kalm ütles "OPi" saates, et juba algselt olid tantsumaratonid inimeste liitjaks ning tänapäevalgi peegeldavad need ühiskondlikku vabanemist.

Raamatu on koostanud ja toimetanud Aet Annist ja Maarja Kaaristo, peatükkide autoriteks on Katrin Alekand, Aet Annist, Carlo A. Cubero, Marje Ermel, Toomas Gross, Kirsti Jõesalu, Ehti Järv, Maarja Kaaristo, Eeva Kesküla, Helleka Koppel, Katre Koppel, Ene Kõresaar, Elo Luik, Triinu Mets, Joonas Plaan, Riina Raudne, Marko Uibu, Laur Vallikivi ja Mart Viirand.

"Vajame tänases maailmas üha tungivamalt antropoloogilisi meetodeid ja analüütilisi tööriistu, et märgata ja mõista kohalikke reageeringuid üleilmsetele probleemidele või arengutele, mis võivad hõlmata valdkondi sugulussuhetest ebavõrdsuseni, poliitikast meditsiinini. See esimene algupärane sissejuhatus sotsiaal- ja kultuuriantropoloogiasse annab haarava ülevaate klassikalistest antropoloogilistest uurimustest üle ilma, ent tutvustab ühtlasi sedagi, milliste teemadega tegelevad Eesti teadlased," on raamatut iseloomustanud Tartu Ülikooli kultuuriteaduste professor Kristin Kuutma.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel