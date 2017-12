Kuberneri aia monumendi konkurss jäi tulemuseta

Konkursile laekus kokku 14 võistlustööd, teatas Aktuaalne Kaamera. Žüriiliikme Mart Kalmu sõnul ei tajunud kunstiliselt huvitavamad tööd keerulist ajaloolist keskkonda ja need, kes keskkonda tajusid, ei osanud jällegi pakkuda värskeid ideid.

Esimese koha pälvinud töö "Samblik" on samblaga kaetud betoonist kast, kuhu saab läbi väikeste avauste sisse piiluda. Poleeritud terasest sisu mõjub vaatajale kui peegel.

"Monument ei vaata meie peale oma riiklusega ülevalt alla, vaid kui me piludest sisse vaatame ja näeme seal vastu peegeldamas oma silmi, siis jõuab iga inimeseni, et tema ise ongi see riik, et meie olemegi see riik, selle mõttes oli see hästi tore demokraatlik idee, aga kui me mõtlesime sellele suurele samblikule kaetud vormile seal puude all, siis see ei olnud see, mida me oleksime sinna tahtnud," selgitas Kalm.

Žürii otsus, et ükski võistlustöö Kuberneri aeda ei sobi, oli üksmeelne.

Žürii määras esimese koha auhinnaks 10 000 eurot, teise koha auhind on 6000 eurot ja kolmanda koha auhind on 4000 eurot.

"Kui loojad on oma parima võimise kohaselt andnud seda, mida nemad suudavad, ja nendele makstakse selle eest auhinnaraja välja, siis see ei ole raiskuläinud raha. konkursiga võib sageli juhtuda seda, et ei leita seda, mida tegelikult oles vaja teostada,“ rääkis Kalm.

Kolme parema võistlustöö autorid avalikustatakse järgmisel nädalal. Kuberneri aias algavad aga märtsis rekonstrueerimistööd ja tulevikus, kui aed on valmis, lubatakse korraldada ka uus konkurss.