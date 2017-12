"Tähesõdade" kaheksas film jõudis Eesti kinodesse

Printsess Leiat kehastanud Carrie Fisherile jäi see elu viimaseks filmiks - näitlejanna lahkus meie hulgast aasta tagasi, 60aastaselt, meenutas Aktuaalne Kaamera.

Üle 30 aasta saab aga Luke Skywalkeri rollis taas näha Mark Hamillit. Filmi Euroopa esilinastus toimus üleeile õhtul londonis. Kohal viimisid filmi tegijad ja ka kuningliku perekonna liikmed.

Eesti filmikriitik Ralf Sauter ütles, et pilt on natuke hägune, kergelt kare ning tekib tunne, nagu vaataks 70. või 80. algusest pärit filmi, mil valmis ka vana, esimene triloogia

"Suurepärane triloogia. Uus film viib meid uuesti kokku nende tegelastega, keda tutvustati filmis "Jõud tärkab", see oli uue triloogia esimene film, Jedi müüt on siin filmis esiplaanil," iseloomustas ta. "Minu jaoks on märuli kõrval kõige olulisemad tegelased, see, mida ja miks nad läbi elavad... just see sisemine tasakaal ja selle saavutamine - kuidas heades tegelastes väljendub halba ja halbades head." Sauteri sõnul viib see mitmete ootamatute seikadeni filmi tegevustikus.

"Need filmid olid algselt mõeldud lastele. Me ei osanud oodata, et täiskasvanud neid nii soojalt vastu võtavad. Tundub, et tabasime hella kohta, mis mõjub lastele igas vanuses. Kui reaalsus on liiga karm, siis need filmid pakuvad võimalust põgeneda," kirjeldas Skywalkeri osatäitja Mark Hamill.