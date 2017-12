Leonhard Lapini täiuslik pintslitõmme maksab kümneid tuhandeid

"Ringvaade" oli peaaegu juures, kui kunstniku ainsa pintslitõmbega litokivil valmis must joon, mille autor ise hindas täiuslikuks. Pintslitõmbe ajaks tuli Marko Reikopil siiski ateljeest lahkuda.

"Ma olin ühenduses Loojaga," selgitas Lapin üksindusevajadust ning jäi oma täiusliku pintslitõmbega väga rahule, seda ka eluaegse õpetajana. "Kurat, seda on Eesti Vabariigis võimeline tegema ainult Leonhard Lapin!" kiitis ta.

Häid sõnu teosele jagus ka Eesti Litograafiakeskuse juhil Jaak Visnapil. "Igaühe jutt ikka nii palju ei maksa. Siin on veel midagi - ma näen, et see on meistriteos," kinnitas ta ning lisas, et kui teos rahvusvahelisele areenile ja oksjonidele pääseb, võib selle hinnaks kujuneda kümneid, et mitte öelda sadu tuhandeid eurosid.

20 tuntud Eesti kunstnikku kingivad riigile sajandaks sünnipäevaks mapi oma teostega, mida juurde trükitakse ja müüma asutakse.