Sõltumatu Tantsu Laval kolmetunnise tantsumaratoni publiku ette toonud Joanna Kalm ütles "OPi" saates, et juba algselt olid tantsumaratonid inimeste liitjaks ning tänapäevalgi peegeldavad need ühiskondlikku vabanemist.

Tänavakunstnik Edward von Lõngus tegi bürokraatia ajalugu, kui valiti Eesti kultuuri välismaal esindama nii, et asjaajamises ei kasutatud tema õiget nime ja tellijad ei tea tänaseni, kes ta tegelikult on. Riik maksab kinni tema kümne pealinna turnee, kus tööd tehakse öösel ja pahatihti seina omanikega kokku leppimata.

Helilise etteaste pakuvad pealkirja "Helid. Rütmid. Poogen" all Tartu kõrgema kunstikooli noored skulptorid Erik Alalooga juhendamisel. Tegemist on skulpturaalsest vormist sündiva rütmide maastikuga ning publiku ette jõuavad helid teisiti kui tavaliselt. Komponeeritud helide väljaelamine ei peagi olema ilus ja meeldiv, vaid sümboliseerib eluseikade mitmekesisust ja paratamatust. Kujude pulsitakti saatvaid kiiksatusi, kõlinaid ja plärinaid esitavad Kelly Alloja, Gertrud Kinna, Karin Kivisild, Maarit Mälgi, Eliise Rohtaas ja Matthias Tiidelepp.

Indrek Grigor ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Tartu kunstipilt on muutunud mitmekesisemaks ja kaasaegse kunstina nähakse ka väljaspool kontseptualismilainet sündinud teoseid.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel