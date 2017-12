Näitus peegeldab pinda pealt- ja altpoolt

Sõltumatu Tantsu Laval kolmetunnise tantsumaratoni publiku ette toonud Joanna Kalm ütles "OPi" saates, et juba algselt olid tantsumaratonid inimeste liitjaks ning tänapäevalgi peegeldavad need ühiskondlikku vabanemist.

Tänavakunstnik Edward von Lõngus tegi bürokraatia ajalugu, kui valiti Eesti kultuuri välismaal esindama nii, et asjaajamises ei kasutatud tema õiget nime ja tellijad ei tea tänaseni, kes ta tegelikult on. Riik maksab kinni tema kümne pealinna turnee, kus tööd tehakse öösel ja pahatihti seina omanikega kokku leppimata.

"Kohalolu ekraanireaalsuses on saamas olulisemaks ja usutavamaks kui kohalolu füüsiliselt eksisteerivas ruumis. Näilisus ümbritseb reaalsust pidevalt muutuva ja rohke info fragmentidena. Kujundite vahendatus, filtreeritus ja fragmentaarsus annab võimaluse lugude risoomseks hargnemiseks. Oleviku mõõde vilksatab mööda pikslite vuhisedes. Pinnastruktuurid on peatatud ning kõlama jääb kummastus ja puuduolek. Seesuguses ebasümmeetrilises mustris kulgemine meenutab unenägu, kus pildid vahelduvad juhuslikus rütmis ning kõik on võimalik," kirjeldas kunstnik.

