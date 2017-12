Eesti film võõrkeelsele Oscarile ei kandideeri

Edasi kandideerima pääsesid:

Tšiili "A Fantastic Woman", režissöör Sebastián Lelio

Saksamaa "In the Fade", režissöör Fatih Akin

Ungari "On Body and Soul", režissöör Ildikó Enyedi

Israel "Foxtrot", režissöör Samuel Maoz

Liibanon "The Insult", režissöör Ziad Doueiri

Venemaa "Loveless", režissöör Andrey Zvyagintsev,

Senegal "Félicité", režissöör Alain Gomis

Lõuna-Aafrika "The Wound", režissöör John Trengove

Rootsi "The Square", režissöör Ruben Östlund

90. Oscari filmiauhindade jagamine toimub 4. märtsil.