Aarne Üksküla monograafia koostamine võttis Rait Avestikul aega üle kahe aasta

Ligi 800 lehekülge on täidetud intervjuude, teatriarvustuste ja mälestustega, vahendas "Aktuaalne kaamera". Arhiivimaterjalidele lisaks on raamatus enam kui 60 just selle teose tarbeks tehtud intervjuud.

Raamatu ettevalmistustööd võtsid aega üle kahe aasta ning koostaja Rait Avestik ütles, et monograafia on püüe tulevaste põlvede jaoks jäädvustada, säilitada ja koondada kokku materjal ühest eesti teatriloo suuremast näitlejast ja teatripedagoogist.

"Uus nurk oli see, kuidas õpilased temasse suhtusid ja suhtuvad praegu," ütles Avestik ja kinnitas, et see on suur armastus ja tänutunne. "See üllatas mind, heas mõttes loomulikult."