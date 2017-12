Enn Keerd: lastetükke on hästi tore ja lõbus teha

Pärnu Endlas tuli välja lõbus lastelugu "Operatsioon Kintsutükk", mis on mõeldud kõige nooremale teatripublikule. Heljo Rammo näidendi peategelased on metsloomad, kelle erinevad unistused satuvad ühel kenal päeval samale lagendikule kokku.

Jänkupoiss Nöps unistab kaugetest maadest ja reisimisest, tema õde Topsu aga sellest, et ema ja isa juba koju jõuaksid. Metsseaneiul, oraval, rebasel ja hundilgi on kõigil isemoodi unistused. Sellises olukorras on arusaamatused kindlustatud.

Helju Rammo "Operatsioon kintsutükki" on Pärnus varem kahel korral mängitud. 1971. aastal lavastas selle Kaarin Raid ja 1989. aastal Vello Rummo. Seekordse lavastaja Enn Keerdi sõnutsi on tegemist ühe lustaka muusikalise looga, mis on üdini posiitiivne.

Loo moraal võikski olla see, et kõigest saab üle, kui väikesed on julged ja oskavad kokku hoida. Üks selline erakordne jänes ongi loo peategelane Nöps, keda kehastab Kati Ong. Tema arvates on lastele mängida hoopis teistmoodi kui suurtele.

"Lastetükkidega on see lugu, et neid on hästi tore ja lõbus teha ja näitlejate fantaasia läheb ka seal oma radapidi tööle," kinnitas Keerd ja tõdes, et proovides saab hästi palju nalja.

Teistes osades on Carmen Mikiver, Ireen Kennik, Ott Raidmets, Jaanus Mehikas ja Risto Vaidla. Värvilise lavakujunduse tegi Liina Tepand, muusika kirjutas Feliks Kütt.