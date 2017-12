Arvustus. "Star Wars: Viimased jedid" kui saaga dogmasid murdev vahefilm

Sõltumatu Tantsu Laval kolmetunnise tantsumaratoni publiku ette toonud Joanna Kalm ütles "OPi" saates, et juba algselt olid tantsumaratonid inimeste liitjaks ning tänapäevalgi peegeldavad need ühiskondlikku vabanemist.

Tänavakunstnik Edward von Lõngus tegi bürokraatia ajalugu, kui valiti Eesti kultuuri välismaal esindama nii, et asjaajamises ei kasutatud tema õiget nime ja tellijad ei tea tänaseni, kes ta tegelikult on. Riik maksab kinni tema kümne pealinna turnee, kus tööd tehakse öösel ja pahatihti seina omanikega kokku leppimata.

Fookuse killustatust võimendab lisaks läbiv rõhumine plaanide ebaõnnestumisele. Tervikuna lahustab see julgete ja silmapaistvate stseenide emotsionaalset kaasahaaravust, mida torgib ka draama vahele liiga tihedalt pikitud huumor. Naljad on küll kontekstipõhised, ent need mõjuvad kohati sama funktsionaalsetena kui huumor Marveli valemipõhistes filmides.

Rian Johnson nimelt kuhjab pöördeid ja kõrghetki sedavõrd intensiivselt, et see lööb ka loo fookuse kõikuma ning jagab kliimaksi laiali mitmele stseenile.

Samaaegselt Leia (Carrie Fisher) juhitud mässulised, sh Poe (Oscar Isaac), Finn (John Boyega) ja uue tegelasena mehaanik Rose (Kelly Marie Tran), püüavad leida viise ellujäämiseks Esimese Ordu eest põgenemisel. Film jälgib ka Snoke'i jüngri Kylo Reni (Adam Driver) identiteedi ja jõu otsinguid keset lakkamatut sõda, mis moodustab sündmustele ajalise joone. Rey ja Kylo Reni eneseotsingud seotakse leidlikult kokku nii visuaalselt kui ka läbiva teemana. Selleks on minevikust lahti murdmine ning jõu leidmine iseendast, koos oma valgete ja pimedate pooltega. Motiiviga on seotud ka Luke, kes tunneb vastutust tärkavate pimedate jõudude eest, mis omakorda kõigutavad balanssi valguse ja pimeduse vahel.

Uus film kinolevis "Star Wars: Viimased jedid" ("Star Wars: The Last Jedi") Režissöör: Rian Johnson Osades: Daisy Ridley, Mark Hamill, Adam Driver, Carrie Fisher, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis, Lupita N'yongo, Domnhall Gleeson jpt. 7/10

