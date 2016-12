Peeter Volkonski Trumpist: ta tahab lihtsalt teada, mis Roswellis lendavate taldrikutega juhtus

"Aktuaalse kaamera" aastalõpu erisaates vaadata möödunud aastal toimunud sündmustele tagasi ka Peeter Volkonski, kes tõdes, et ERM on nagu punker, kuhu võiks kogu Eesti rahvas halbadel aegadel ära mahtuda.

Kas ERM ei ole omamoodi nagu lõpp? Meie Noa Laev, mille pardale oleme võtnud oma õllekapad ja ajaloo, et väljakutsetele vastu sõita?

Aga siis on ta ju samal ajal ka algus. Omamoodi on see ehitis punker, kuhu kõik Eesti rahvas võiks ära mahtuda halbadel aegadel - nagu Propelleri laul ütleb, et punkris saab ju kõige parema hariduse ja see on see koht, kus kõik õpivad viitele ja saavad kiituskirja.

Seda maja on oodatud sada aastat. Nüüd on see valmis. Mis on nüüd siis teisiti?

Jah, nüüd on ta lõpuks olemas ning see võttis tõesti mitu põlvkonda aega. Ja see on ikka suur asi. Ma arvan, et sellest aru saamine, kui suur asi see on, võtab võib-olla natuke vähem aega.

Me elame segasel ajal. Kas me elame erilisel ajal või meile ainult näib nii?

Ma viimasel ajal pidevalt üllatun. Ja üllatun mille peale? Ma üllatun kõige rohkem selle peale, et ma pidevalt kuulen, et jälle on keegi üllatunud. Küll ollakse üllatunud, et Brexit läks läbi, küll ollakse üllatunud, et Trump võitis. See polnud täielikult ettearvatav, aga noh, oli tasavägiselt ja oleks ju võinud ometigi arvestada, et on ka teine variant.

Trumpi puhul on ju tegelikult see, et väga võimalik on see, et ta tahab lihtsalt teada, mis seal Roswellis nende lendavate taldrikutega ikkagi juhtus ja kas need tulnukate kehad on päriselt olemas ja külmutatud. Aga seda saab teada vaid siis, kui ta on president. Presidendile öeldakse. Sellepärast ta vaatas, et raha on, oli võimalik kampaaniat teha ja näed saigi, aga enne talle ei öelda, kui on ametisse kinnitatud, nii et siis näeme, jah.