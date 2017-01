Otseülekanne tulemas: Raadio Ööülikooli avalikul salvestusel on teemaks Eesti mets

Mikk Sarv (Foto: Gabriela Liivamägi)

Sõna "mõnu" algseks tähenduseks on isejuhtumine, isetoimumine. Mida vanem on mets, seda enam on seal isetoimumist - puud, põõsad, rohttaimed, putukad, tõugud, loomad ja linnud täiendava ja toetavad üksteist. Vana mets on täiuslik isetoimiv organism. Tänapäevased tootmispuistud on vana metsa kõrval võrreldavad lasteaia või halvemal juhul koonduslaagriga. Mida enam me suudame metsa mõista ja säästlikult majandada, seda vanemaks ja mõnusamaks kujunevad metsad meie ümber.

Loengul mõtiskletakse metsa mõjust eestlastele ja tulevikumetsast. Vahepaladena kõlavad Mikk Sarve esituses laulud filmist "Laanetagune suvi".

Loeng toimub Vilde muuseumi galeriis oleva kunstinäituse "Lase mu hingel voolata" raames. Näitusel on väliste motiividena kasutatud taimede, lindude, loomade ja inimeste kujutisi. Osutatakse looduse- ja kooslusekäsitlustele.