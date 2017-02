Oscarite võitjad on selgunud, parima filmi preemia pälvis "Kuuvalgus"

26. veebruari öösel selgusid Oscarite võitjad, parima filmi preemia pälvis Barry Jenkinsi film "Kuuvalgus", kuus Oscarit sai "La La Land".

Õhtujuht Jimmy Kimmel tõdes Oscarite auhinnatseremoonia avakõnes, et ta ei ole kunagi varem Oscaritele jõudnud ning ilmselt jääb see ka tema viimaseks korraks, kuna sedasi läheb enamike õhtujuhtidega. "Ma tahan tänada president Trumpi - eelmisel aastal tundus, et Oscarid on rassistlikud," tõi Kimmel sisse poliitilise konteksti. Samuti kutsus Kimmel Donald Trumpi Twitteri vahendusel Oscarigalat kommenteerima.

Parima filmi Oscari ümber oli aga omajagu segadust. Algselt kuulutati välja, et õhtu kõige olulisema preemia võitis Damien Chazelle'i muusikal "La La Land", kuid keset tänukõnesid selgus, et tegu oli eksitusega. Tegelik võitja oli hoopis Barry Jenkinsi linateos "Kuuvalgus". Jenkins kinnitas preemiat vastu võttes, et ta ei oleks isegi enda unenägudes midagi sellist osanud ette näha.

Washington Posti filmikriitiku Ann Hornaday sõnul on aga "Kuuvalgus" parima filmi Oscarit igaljuhul väärt, eriti kiidab ta filmi režissöör Barry Jenkinsit, vahendas "Aktuaalne kaamera". "Ta jaotas selle loo kolmeks seotud osaks ning lasi erinevatel näitlejatel mängida erinevate osade tegelaskujusid. See oli väga riskantne valik, aga ta sai sellega suurepäraselt hakkama," sõnas Hornaday ja lisas, et tema arvates ei olnud üllatav, et parima meeskõrvalosa auhinna pälvis Mahershala Ali.

"Manchester by the Sea" peaosaline Casey Affleck ütles, et Denzel Washington oli üks neist näitlejatest, tänu kellele ta näitlema hakkas. "Ma kohtasin teda täna esimest korda," sõnas Affleck ja lisas, et ta on väga õnnelik, et saab olla osa sellest suurest filmimaailma perekonnast.

Emma Stone, kes pälvis parima naispeaosa Oscari rolli eest filmis "La La Land", tõdes, et ta imetleb kõiki näitlejaid, kes temaga samas kategoorias võistlesid. "Ma tänan Damien Chazelle'i, kes andis mulle võimaluse sellest filmist osa saada, selline võimalus tuleb ainult korra elus."

Newsday filmikriitik Rafer Guzman leidis, et inimesed on "La La Landist" vaimustunud, sest tegu on kaunite visuaalide ja karismaatiliste peategelastega heatujufilmiga, milles pole midagi arusaamatut ega poliitilist, vahendas "Aktuaalne kaamera". "Muusikalide ajastu oli 1950. ja 1960. aastatel ning teatud mõttes on tore näha nende tagasitulekut. Seega, ma arvan, et inimesed on pimestatud nostalgiast ja sellest, kui lõbus see on," ütles Guzman.

Parima meeskõrvalosa Oscari pälvinud Mahershala Ali tõdes tänukõnes, et tema õpetajad on talle alati öelnud, et tähtis ei ole mitte mina kui näitleja, vaid need tegelased, keda ma teenin.

Viola Davis tõi parima naiskõrvalosa Oscarit vastu võttes välja, et ta on eriti uhke, et temast sai näitleja, kuna see on ainus elukutse, mis pühitseb elu mõtet. Davis esitas aga niivõrd emotsionaalse kõne, et Jimmy Kimmeli arvates on pärast seda keeruline järgmist kõnet pidada.

Parima võõrkeelse filmi Oscari võitis Iraani film "The Salesman", mille režissöör Asghar Farhadi ei saanud aga auhinnatseremooniale tulla president Donald Trumpi seatud sissesõidukeelu tõttu.

Vaata täispikka nimekirja võitjatest:

Parim film:

"Saabumine" ("Arrival"), rež: Denis Villeneuve

"Fences", rež: Denzel Washington

"Hacksaw Ridge", rež: Mel Gibson

"Läbi tule ja vee" ("Hell or High Water"), rež: David Mackenzie

"Hidden Figures", rež: Theodore Melfi

"La La Land", rež: Damien Chazelle

"Lõvi" ("Lion"), rež: Garth Davis

"Manchester by the Sea", rež: Kenneth Lonergan

"Kuuvalgus" ("Moonlight"), rež: Barry Jenkins

Parim naispeaosa:

Isabelle Huppert filmis "Elle"

Ruth Negga filmis "Loving"

Natalie Portman filmis "Jackie"

Emma Stone filmis "La La Land"

Meryl Streep filmis "Florence Foster Jenkins"

Parim meespeaosa:

Casey Affleck filmis "Manchester by the Sea"

Andrew Garfield filmis "Hacksaw Ridge"

Ryan Gosling filmis "La La Land"

Viggo Mortensen filmis "Kapten Fantastiline" ("Captain Fantastic")

Denzel Washington filmis "Fences"

Parim režissöör:

Denis Villeneuve filmiga "Saabumine" ("Arrival")

Mel Gibson filmiga "Hacksaw Ridge"

Damien Chazelle filmiga "La La Land"

Kenneth Lonergan filmiga "Manchester By The Sea"

Barry Jenkins filmiga "Kuuvalgus" ("Moonlight")

Parim kohandatud stsenaarium:

Eric Heisserer filmiga "Saabumine" ("Arrival")

Luke Davies filmiga "Lõvi" ("Lion")

Barry Jenkins filmiga "Kuuvalgus" ("Moonlight")

Allison Schroeder ja Theodore Melfi filmiga "Hidden Figures"

August Wilson filmiga "Fences"

Parim originaalstsenaarium:

Taylor Sheridan filmiga "Läbi tule ja vee" ("Hell or High Water")

Damien Chazelle filmiga "La La Land"

Kenneth Lonergan filmiga "Manchester by the Sea"

Yorgos Lanthimos ja Efthimis Filippou filmiga "The Lobster"

Mike Mills filmiga "20th Century Women"

Parim originaalmuusika:

Mica Levi filmis "Jackie"

Justin Hurwitz filmis "La La Land"

Dustin O'Halloran ja Hauschka filmis "Lõvi" ("Lion")

Nicholas Britell filmis "Kuuvalgus" ("Moonlight")

Thomas Newman filmis "Reisijad" ("Passengers")

Parim operaatoritöö:

"Saabumine" ("Arrival")

"La La Land"

"Lõvi" ("Lion")

"Kuuvalgus" ("Moonlight")

"Vaikus" ("Silence")

Parim lühifilm:

"Ennemis Intérieurs", rež: Sélim Azzazi

"La Femme et le TGV", rež: Timo von Gunten ja Giacun Caduff

"Silent Nights", rež: Aske Bang ja Kim Magnusson

"Sing", rež: Kristof Deák ja Anna Udvardy

"Timecode", rež: Juanjo Giménez

Parim lühidokumentaal:

"Extremis", rež: Dan Krauss

"4.1 Miles", rež: Daphne Matziaraki

"Joe's Violin", rež: Kahane Cooperman and Raphaela Neihausen

"Watani, My Homeland", rež: Marcel Mettelsiefen ja Stephen Ellis

"The White Helmets", rež: Orlando von Einsiedel and Joanna Natasegara

Parim montaaž:

"Saabumine" ("Arrival")

"Hacksaw Ridge"

"Läbi tule ja vee" ("Hell or High Water")

"La La Land"

"Kuuvalgus" ("Moonlight")

Parimad efektid:

"Deepwater Horizon"

"Doktor Strange" ("Doctor Strange")

"Džungliraamat" ("The Jungle Book")

"Kubo ja kaks pillikeelt" ("Kubo and the Two Strings")

"Rogue One: Tähesõdade lugu" ("Rogue One")

Parim kunstnikutöö:

"Saabumine" ("Arrival")

"Fantastilised elukad ja kust neid leida" ("Fantastic Beasts and Where to Find Them")

"Ole tervitatud, Caesar!" ("Hail, Caesar!")

"La La Land"

"Reisijad" ("Passengers")

Parim animatsioon:

"Kubo ja kaks pillikeelt" ("Kubo and the Two Strings"), rež: Travis Knight ja Arianne Sutner

"Vaiana" ("Moana"), rež: John Musker, Ron Clements ja Osnat Shurer

"Minu elu Tsukiinina" ("My Life as a Zucchini"), rež: Claude Barras ja Max Karli

"The Red Turtle", rež: Michael Dudok de Wit ja Toshio Suzuki

"Zootropolis" ("Zootopia"), rež: Byron Howard, Rich Moore ja Clark Spencer

Parim lühianimatsioon:

"Blind Vaysha", rež: Theodore Ushev

"Borrowed Time", rež: Andrew Coats ja Lou Hamou-Lhadj

"Pearl", rež: Patrick Osborne

"Pear Cider and Cigarettes", rež: Robert Valley ja Cara Speller

"Piper", rež: Alan Barillaro ja Marc Sondheimer

Parim võõrkeelne film:

"Land of Mine" (Taani), rež: Martin Zandvliet

"Toni Erdmann" (Saksamaa), rež: Maren Ade

"The Salesman" (Iraan), rež: Asghar Farhadi

"Tanna" (Austraalia), rež: Bentley Dean ja Martin Butle

"Mees nimega Ove" ("A Man Called Ove") (Rootsi), rež: Hannes Holm

Parim naiskõrvalosa:

Viola Davis filmis "Fences"

Naomie Harris filmis "Kuuvalgus" ("Moonlight")

Nicole Kidman filmis "Lõvi" ("Lion")

Octavia Spencer filmis "Hidden Figures"

Michelle Williams filmis "Manchester By The Sea"

Parim helitöötlus:

"Saabumine" ("Arrival")

"Deepwater Horizon"

"Hacksaw Ridge"

"La La Land"

"Sully"

Parim helimix:

"Saabumine" ("Arrival")

"Hacksaw Ridge"

"La La Land"

"Rogue One: Tähesõdade lugu" ("Rogue One")

"13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi"

Parim meeskõrvalosa:

Mahershala Ali filmis "Kuuvalgus" ("Moonlight")

Jeff Bridges" filmis "Läbi tule ja vee" ("Hell Or High Water")

Lucas Hedges filmis "Manchester By The Sea"

Dev Patel filmis "Lõvi" ("Lion")

Michael Shannon filmis "Ööloomad" ("Nocturnal Animals")

Parim grimm:

"Mees nimega Ove" ("A Man Called Ove")

"Star Trek tundmatusse" ("Star Trek Beyond")

"Suitsiidisalk" ("Suicide Squad")

Parim kostüümidisain:

"Allied"

"Fantastilised elukad ja kust neid leida" ("Fantastic Beasts and Where to Find Them")

"Florence Foster Jenkins"

"Jackie"

"La La Land"

Parim dokumentaalfilm:

"Tuli merel" ("Fire at Sea"), rež: Gianfranco Rosi ja Donatella Palermo

"I Am Not Your Negro", rež: Raoul Peck, Rémi Grellety ja Hébert Peck

"Life, Animated", rež: Roger Ross Williams ja Julie Goldman

"O.J.: Made in America", rež: Ezra Edelman ja Caroline Waterlow

"13th", rež: Ava DuVernay, Spencer Averick ja Howard Barish

Parim laul:

"Audition (The Fools Who Dream)" filmist "La La Land"

"Can't Stop the Feeling" filmist "Trolls"

"City of Stars" filmist "La La Land"

"The Empty Chair" filmist "Jim: The James Foley Story"

"How Far I'll Go" filmist "Vaiana" ("Moana")

2016. võitis parima filmi Oscari Tom McCarthy "Päevavalgele", parima meespeaosa preemia pälvis Leonardo DiCaprio filmiga "Mees, kes jäi ellu", naispeaosa seevastu läks Brie Larsonile filmiga "Room".

89. Oscarite auhinnatseremoonia toimus 26. veebruaril öösel. Oscarigalat juhtis USA koomik ja saatejuht Jimmy Kimmel.