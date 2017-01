"Eesti lugude" uus hooaeg räägib kolhoosikangelasest, vihatud kohtutäiturist ja pagulaskeskuse elust

"Lembri Uudu" (Foto: Kaader filmist)

"Pagulasega elutoas"

Režissöörid: Kristina Norman, Erik Norkroos

1. veebruar

Pagulaskeskuse juhataja Jana on kahes rollis. Ta on põgenike vastuvõtja ja samas külaline nende ajutises kodus. Rõõmude, murede ja kultuuriliste ebakõladega täidetud keskuse argipäevas hägustuvad piirid Jana ametlike ja isiklike, solidaarsusest kantud südamlike tegude vahel.

"Õuemängud"

Režissöör: Urmas Reisberg

8. veebruar

Dokumentaalfilm üheksast emast, kes rajavad Tartusse kogukondlikku lastehoidu. Nad soovivad, et lapsed saaksid kasvada väikeses rühmas ja veeta võimalikult palju aega õues: sõltumata sellest, kas õues on külm või sajab vihma.

Film jälgib lastehoiu rajamist esimese tegevusaasta jooksul, kus tegutsetakse suures osas Emajõe kaldal paaditöökojas. Seejuures avastatakse, et lastekasvatamisest keerulisem on toimetulek rahade, pakase ja avaliku arvamusega.

"Lembri Uudu"

Režissöör: Eeva Mägi

15. veebruar

Kuni Eesti Vabariigi taasiseseisvumiseni 1991. aastal tegutses Saaremaal Pähkla külas kolhoos, mis

andis tööd pea kõigile külaelanikele. Kolhoosis töötas traktoristina ka Lembri Uudu.

Pärast kolhoosi lagunemist kaotas suurem osa külaelanikest oma töö ja Uudu suri. Vahel aga juhtub nii, et inimese tegelik elujõud tuleb välja alles pärast tema surma.

Lembri Uudu suri nii õigel ajal, et temast sai kangelane, kes hoiab siiani külaelul hinge sees ja kolhoosi koos.

"Gerassimovi naised"

Režissöör: Birgit Rosenberg

22. veebruar

Eri Venemaa otsest Narva elama sattunud prouad kohtuvad iga päev Gerassimovi pargis. Park asub aga hoopis teises riigis ja režiimis kui see, mida nad kogu pika elu tuntud ja ehitatud on.

Vaatamata kõrgele eale eeldab see uus maailm naistelt kohanemist ja vastupidavust. Seda on elu neile õpetanud.

Lisaks on pargis abiks ka hea seltskond ja eluterve huumor. Nii koos piirilinna voolus ja pargipingil asju arutades seguneb minevik ja olevik, asine ja vaimne, kaks riiki ja režiimi fluidumiks nimega reaalsus.

"Täideviija"

Režissöör: Roald Johannson

1. märts

"Täideviija" on portreefilm Eesti Vabariigi kohtutäiturist Risto Sepast. See on lugu meie praeguse ühiskonna ühest vihatuimast ametist ning inimesest, kes pealtnäha karmi fassaadi varjus teeb oma tööd suure südamega ning täidab ülesandeid, mis talle avaliku võimu esindajana on pandud. Mis imeloom see kohtutäitur küll on ja miks me teda üleüldse ei salli?

Roald Johannsoni dokumentaalfilm annab suurepärase võimaluse piiluda meie kõigi poolt „vihatud vaenlaste“ ehk kohtutäiturite reaalsesse ellu. On teada-tuntud tõde, et kohtutäiturid ei armasta eriti avalikku tähelepanu. Pigem on isegi reegel, et nad ei jaga intervjuusid ega selgitusi oma tööde ja tegemiste kohta. Seda enam on tähelepanuväärne, et filmitegijad on pääsenud ligi kõige põnevamatesse ja atraktiivsematesse ettevõtmistesse, mis täituri töös ette tuleb.

Samuti jõuavad selles hooajas vaatajate ette Triin Ruumeti dokfilm "Elu - kombinaadi keldris", Ken Saani "Taotleja", Jaak Kilmi ja Aleksander Heifetsi "Jaanipäev" jpt.