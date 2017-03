Tristan Priimägi jagas nädalavahetuseks filmisoovitusi

Tristan Priimägi

"Zooloogia" režissöör Ivan I. Tverdovskiy

"Film räägib Natašast, kes on üsna häbelik ja töötab loomaaias ja laseb elul endast üsna üle sõita kuni hetkeni, kui ta avastab, et talle on kasvanud saba. See teeb temast persooni ja siis ta leiab iseennast üles. See lugu on sellest, mis tunne on olla Venemaal teistsugune laias laastus. See normaalsuse piir nihkub kogu aeg koomale ja see saba võib siin sümboliseerida kõike alates füüsilisest puudest kuni seksuaalse sättumuseni või milleni iganes. Minu arust on see väga ilus ja peen vihje sellele, et me peaksime ikkagi seda teistsugusust elus hindama selle asemel, et seda hukka mõista. Teisalt tegeleb ta ka sellega, et kuidas inimesed peavad silmitsi olema vastikustundega, mida nende suhtes tuntakse. Äärmiselt aktuaalne film. Huvitav jällegi, et Venemaal aeg-ajalt õnnestub selliseid asju teha tsensuurist hoolimata."

"Logan" režissöör James Mangold

"Räägib sellest, mis tunne on olla teistsugune Ameerikas. Ameerikas samamoodi väga aktuaalne küsimus. See film on superkangelase film ilma superkangelaseta. Keskne tegelane ei ole superkangelane, vaid on surev mees, kes peab oma viimase missiooni läbi viima. Terve see film on puhtalt karakterdraama, ühe inimese keskne karakterdraama. Jällegi minu meelest väga aktuaalne Trumpi-Ameerikas. Seal on need teistsugused ehk mutandid, kes peavad Ameerika valitsuse tagakiusamise eest põgenema üle piiri Kanadasse. Seal on nii mõndagi huvitavat. Mõte on täpselt see sama, et erinevust tuleb ikkagi hoida ja hinnata."

"Taksojuht" (1976) režissöör Martin Scorsese

"Film räägib põhimõtteliselt sellest, mis tunne oli elada Ameerikas ja New Yorgis selles Watergate´i järgses paranoiast puretud Ameerikas, kus kõik olid veendunud selles, et valitsus jälgib neid ja kuulab neid pealt ja üksikisiku õigused on tühised. Ja kuidas siis see Robert de Niro karakter võtab õigusemõistmise enda kätte omakohtu ja kriminaalsuse läbi. Selliste karakterite järgi on tung alati olnud. Mingis mõttes valitseb kogukondlik heakskiit neile, kes julgevad ise otsustada. Kui üksikinimene tunneb, et ta on kaitsetu seadusandluse ebaõigluse või jõuetuse ees, siis ta võtab selle initsiatiivi enda kätte. Visuaalselt super film ja väga stiilne jazzi-soundtrack."