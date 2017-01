Algas naisrežissööridest tulvil DocPoint filmifestival

Tänavune dokumentaalfilmide festival DocPoint paistab silma naisrežissööride osalusega, kes on käsitleda võtnud teravad teemad ning pannud end filmi tehes ka ohtlikesse olukordadesse. Nelja päeva jooksul näidatakse Artise ja Sõpruse kinos kokku üle neljakümne filmi.

Festivali avab Sõpruse kunstnik Sandra Jõgeva debüütfilm "Armastus...", mida nõrganärvilistele ei soovitata. Programmi koostaja Kaarel Kuurmaa selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et tegu on sotsiaalselt valusa filmiga, mis räägib katkistest peresuhetest, alkoholismist ja perevägivallast. "See on keeruline vaatamine, midagi nii valusat ei ole ammu Eesti filmikunstis tehtud."

Laupäeval esilinastub Aljona Suržikova film "Lumi punasel lagedal", mis viib meid Eesti külla Sotšis. 2014. aasta taliolümpiamängudega kaasnenud suurushullustuses hävitati kodud ning väiksel eesti kogukonnal on üha raskem kodumaa ja juurtega kontakti hoida. Režissöör Aljona Suržikova nentis, et eestlased, kes elavad Venemaal, on tema jaoks väga lähedased inimesed, kes saavad aru tema probleemidest. "Kui me saime teada, et Sotšis tehakse taliolümpiamängud, siis oli selge, et see koht, kus eestlased elavad, muutub väga dramaatiliselt."

Kokku esilinastub DocPointil viis eestlaste osalusel valminud filmi, millest neli on naisrežissööridelt. DocPointi kavast ei puudu ka dokumentalistika vanameistrite värsked linateosed. Uute filmidega üllatavad näiteks Ulrich Seidl ja Werner Herzog,