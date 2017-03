Viljandi saab kümneaastase vahe järel taas kino

Viljandi on olnud peaaegu kümme aastat pidevalt tegutseva kinota. Alates homsest täidab selle tühimiku kinokett Forum Cinemas, kes investeeris Viljandisse uue kino ehitamiseks üle pooleteise miljoni euro.

Pärast Viljandi kino Rubiin lammutamist on siin-seal filme siiski näidatud, kuid neid katsetusi pole saatnud edu. Hoolimata sellest otsustas Forum Cinemas ehitada oma kolmanda kino just Viljandisse, vahendasid AK kultuuriuudised.

"Ega me kohe alguses väga kindlad ei olnud, et kas Viljandisse ikka kannatab teha kino, sest kino iseenesest on väga investeerimismahukas. Täna me avame kaks saali, kus on kokku 260 kohta. Siin on kõige kaasaegsem projektsioonitehnika, täiesti uudne 3D lahendus. Kasutusel on Dolby Atmos heli. Suuremas saalis on 38 kõlarit, kõlarid on seinas ja laes, nii et kui sa seda filmi vaatad ja seda heli kuulad, siis on tunne, et sa oled tõesti kõige selle keskel. Kõik need lahendused on tänapäeva tipptehnoloogia," rääkis Forum Cinemase tegevjuht Kristjan Kongo.

Ettevõte paneb Viljandile kõrged ootused, sest linn on saanud Eesti ühe kaasaegseima kino. Viljandlased hakkavad nägema kõiki neid filme, mida Forum Cinemas pakub oma Tallinna ja Tartu kinodes.

Viljandi kino juht Kunnar Viira publiku puudust ei karda.

"Niipalju kui tagasidet on olnud, siis ikkagi oodatakse kino, tahetakse tulla ja kindlasti on huvi suur. Ise ka Viljandi inimesena tean, et see on siin kauaoodatud asi."

Esialgu on Viljandi kinos iga päev kuni kümme seanssi, suurema huvi korral aga rohkemgi.