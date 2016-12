Vallo Toomla: praeguses maailmas on oluline end mitte ära kaotada

Lõppeva aasta parima Eesti filmi auhinnale Neitsi Maali kandideerivast viiest filmist on tervelt kolm debüüdid - Anu Auna "Polaarpoiss", Triin Ruumeti "Päevad, mis ajasid segadusse" ning Vallo Toomla "Teesklejad".

"Teesklejate" režissöör Vallo Toomla ütles "Aktuaalse kaamera" aastalõpu erisaates, et suur osa Eesti filmitegijaid on sama kooli taustaga. "See ei puuduta ainult režissööre, vaid tervet meeskonda - produtsente, helioperaatoreid ja monteerijaid," tõdes Toomla ja lisas, et on tekkinud selline uuem põlvkond noori filmitegijaid, kes kõik üksteist tunnevad ja kes on koos maast madalast koolis koos asju teinud.

Produtsent Elina Litvinoval on töös korraga mitu projekti, kevadel peaks valmima järjekordne koostöö režissöör Martti Heldega. "Mul saab järgmine aasta 10 aastat täis sellest, kui ma tulin Lätist Eestisse," ütles Litvinova ja lisas, et kui kunagi oli Eesti film omaette sündmus, siis nüüd on käes see aeg, kus need filmid hakkavad konkureerima omavahel. "See tähendab, et filmimaastik ja filmitegemine on jõudnud tööstuse suunda, käes on muutuste aeg."

"Praeguses maailmas on oluline mitte ennast ära kaotada," ütles Vallo Toomla ja tõdes, et oluline on ka tunda, mis on tähtis mitte sulle endale, vaid ka publikule ja vaatajale, sest maailmas tehakse niikuinii väga palju filme ja kirjutatakse palju raamatuid.