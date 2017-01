Suri filmikriitik Jaan Ruus

Suri legendaarne filmikriitik ja pikaaegne Eesti Ekspressi ajakirjanik Jaan Ruus (1938–2017), teatas väljaande veebikülg.

Filmikriitik, -ajakirjanik ja -toimetaja Jaan Ruus sündis 23. novembril 1938. aastal Tallinnas.

Eesti Filmiajakirjanike Ühingu juhatuse esimees Tristan Priimägi ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Jaani tööeetika ja süvenemisvõime filmikunsti on midagi sellist, mida ta on suutnud ka noorematele edasi anda. "Teeme endast kõik, et tema jalajälgedes käia, olla tema eeskujul küsitlevad, uudishimulikud, vajadusel provokatiivsed ja kindlasti filmikunsti parema äranägemise eest seisvad," sõnas Priimägi.

Jaan Ruus töötas 1961–1966 Eesti Raadio noortesaadete ja seejärel (aastast 1965) meelelahutussaadete toimetajana, 1966–1973 stuudio Tallinnfilm dokumentaalfilmide ja 1979–1981 animafilmide toimetajana. 1973–1978 oli ta stuudio Eesti Telefilm toimetaja, stsenaariumide osakonna juhataja ja aastast ka 1974 stsenaariumide toimetuskolleegiumi liige.

Aastail 1966–2009 toimetas ta enam kui 80 filmi 44 režissöörile. Nende seas näiteks Ülo Tambeki "Eduard Viiralt" (1968), "Tallinna saladused" (1967), Andres Söödi "511 paremat fotot Marsist" (1968), "Unenägu" (1978), Rein Marani "Kindlus meres" (1968), "Rabade vaikuses" (1976), Jüri Müüri "Leelo" (1969), Peep Puksi "A. H. Tammsaare" I (1970), "A. H. Tammsaare" II (1972), Vello Aruoja "Aedniku sünd" (1979), Avo Paistiku "Välek Vibulane" (1980), "Klaabu kosmoses" (1981). Ta kirjutas ka dokumentaalfilmide stsenaariume: "Kivikasukas" (1969), kolm filmi eesti lenduritest koos Ülo Tambekiga ja katsetas režissööriametit: "Teise looduse tegijad" (1976).

Aastail 1978–1979 oli Ruus ajalehe Sirp ja Vasar filmitoimetaja. 1981. aastal sai Ruusist vastloodud ajakirja Teater. Muusika. Kino filmiosakonna toimetaja. Selle ajakirja filmiosakonnas töötas ta aastatel 1981–1988 juhatajana ja 1991–1999 toimetajana.

Aastatel 1992–2015 oli Jaan Ruus Eesti Ekspressi filmitoimetaja.

Alates 1971. aastast oli Ruus Eesti Kinoliidu liige, 1988–1990 Eesti Kinoliidu juhatuse loomingusekretär ja aseesimees ning 1998–1999 juhatuse esimees, 1997-1999 Eesti Filmi Sihtasutuse nõukogu liige ja sihtasutuse ekspertkomisjoni esimees.

1993. aastal asutas Jaan Ruus Eesti Filmiajakirjanike Ühingu, olles selle esimees 1993–1998 ja 1999–2015. Aastail 2004–2014 juhtis ta filmifestivali PÖFF võistlusprogrammi EurAsia. Ruus on pälvinud Kultuurkapitali (2005) ja PÖFFi elutööpreemia (2009) ning Valgetähe V klassi teenetemärgi (2001).

Episoodid Jaan Ruusi autorisaatesarjast "Teised linnud, teised laulud..." ERR-i arhiivis.