ETV2 näitab valikut dokumentaalfilmide paremikust

2017. aasta algul jõuavad ETV2 ekraanile neli dokumentaalfilmi, mis pakuvad sissevaadet globaalsesse dokumentalistikasse. Sari "DokOopus" on eetris jaanuaris esmaspäeva õhtuti.

"Need on filmid, mis kõnetavad eelkõige oma võimsa visuaalse keelega ning annavad vaatajal võimaluse teha oma järeldused suurtel ja inimlikel teemadel," ütles ETV2 peatoimetaja Marje Jurtšenko. "Kõik need neli filmi on ennast kirjutanud dokumentalistika ajalukku ning on tõeline rõõm sedavõrd väärtuslikku kraami ka ETV2 vaatajani tuua."

ETV2 ekraanile jõuavad:

"Koyaanisqatsi"

2. jaanuar kell 22:00

Mitmete auhindade ja eripreemiatega pärjatud endise mungaordu liikme ja sotsiaaltöötaja Godfrey Reggio debüütfilmi pealkiri tähendab hopi indiaanlaste keeles „tasakaalust väljas elu”, mida saab iseloomustada ka kui apokalüptilist assotsiatiivset pildirida, mis paneb mõtlema maailma ja inimkonna üle, nende kooseksisteerimise võimalikkusest ja elu muutumisest.

Dokumentalistika klassikasse kuuluvale filmile on muusika kirjutanud üks tuntumaid tänapäeva heliloojaid Philip Glass, kelle loomingut iseloomustavad lõputud kordused, kus toonimuutused mõjuvad otsekui plahvatusena. Glass ja tema minimalistlik muusika on inspireerinud tervet plejaadi artiste nagu David Bowie, Brian Eno ja King Crimson, aga tema mõjusid on kuulda kindlasti ka Michael Nymani ja Arvo Pärdi loomingus. Glass on kolmekordne Oscari nominent ja filmile „Truman Show” (1999) kirjutatud muusika eest pälvis helilooja Kuldgloobuse auhinna.

Philip Glassi ja Godfrey Reggio koostöö jätkus hiljem ka Qatsi-triloogia jätkufilmides „Powaqqatsi” (1988), mille fookuses on kaasaegne elu ja Kolmanda Maailma kultuur, ning „Naqoyqatsi” (2002), mis räägib tehnoloogia võimust inimeste elu. 2002. aastal käis Philip Glass koos ansambliga "Koyaanisqatsit" esitlemas ka Tallinnas.

"Beebid" ("Babies")

9. jaanuar kell 21:35

Prantsuse režissöör Thomas Balmés on jäädvustanud neljas eri riigis sündinud nelja beebi esimese eluaasta: Hattie San Franciscost, Mari Jaapanist, Ponijao Namiibiast ning Bayargal Mongooliast. Suurejooneline dokumentaalfilm toob sarnaste inimlike väärtuste taustal esile kultuuride erinevuse.

"Töömehe surm" ("Workingman's Death")

16. jaanuar kell 22:00

"Töömehe surm" on Michael Glawoggeri dokumentaalfilm, mis näitab äärmuslikke ameteid ja töötingimusi. Visuaalselt võimas film keskendub kuuele erinevale professioonile üle maailma, mis on niivõrd ohtlikud et panevad töötamise ja inimlikkuse mõiste kaaukausile.

"Megacities"

23. jaanuar kell 22:00

"Megacities" viib maailma eri paikadesse, et vaagida vaesuse ja rikkuse teemadel. Filmi keskmes on esmapilgul sügaval vaesuses elavad inimesed, kes omavad ebaloomulikult säravat elutahet ja kujutlusvõimet. Filmi autor Michael Glawogger.