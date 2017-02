Rain Tolk "Patersonist": Jarmusch muudab isegi kraanikausis panni leotamise mõneks ajaks poeetiliseks

Jaanuari lõpus jõudis Eesti kinodesse Ameerika kultuslavastaja Jim Jarmuschi värske linateos "Paterson". "OP-is" kommenteerisid filmi kriitik Andrei Liimets ja näitleja Rain Tolk.

Andrei Liimets selgitas "OP-is", et "Paterson" vaatab lihtsaid inimesi rahulikus tempos. "Filmi huvitavad väikesed inimlikud igapäevarituaalid, mitte suur märul," sõnas ta ja nentis, et tegu on ka äärmiselt inimsõbraliku linateosega. "Me elame künismi ajastul, seega Jarmuschi südamlikkus enda tegelaste vastu on eriti meeldiv."

Liimetsa arvates on "Patersoni" puhul tegemist Jarmuschi kõige eripärasema, ent samas ka kõige tavalisema filmiga. "Ta on seni oma teostes tegelenud veidramate karakteritega või vaadanud teiste žanrite mängumaale, aga nüüd on ta ette võtnud tavainimesed."

Samuti tõi näitleja ja lavastaja Rain Tolk välja, et "Paterson" näitab argiste ja tavaliste hetkede võlu. "Jarmusch tuletab selle filmiga meile meelde, et kuivõrd elu on küllalt lühike ja ümberringi valitsevad rasked atmosfäärid, siis sellest põgenemiseks tuleks hinnata momente elus, mis on väga tavalised," ütles Tolk ja lisas, et tegu on hästi läbimõeldud looga. "Kuivõrd Jarmuschil on selge maailmapilt, siis kõik otsused, mida ta filmi tehes ette võtab, on sellest maailmapildist lähtuvad."

"Need hetked, mis elus on tüütud või kohati isegi valulikud, nagu panni leotamine kraanikausis, võivad pärast selle filmi vaatamist võivad mingi kandi pealt tunduda poeetilised," leidis Tolk ja kinnitas, et tõenäoliselt see mõne hetke möödudes lahtub, aga tema sõnul oskab Jarmusch vähemalt mõneks ajaks meid sellest rutiinist välja tuua ja seda hindama panna.