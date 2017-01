Tristan Priimägi andis kolm filmisoovitust

Nagu tavaks on saanud, jagab Tristan Priimägi "Terevisioonis" reedeti arvamust kolme kinolevisse jõudnud filmi kohta.

"Ööloomad", režissöör Tom Ford

"Üsna sirgjooneline krimilugu, millel on siis see n-ö metatasandi raam ümber: loo sees räägitakse lugu, jutustatakse üks raamat ümber. Film on paljudele huvitav võib-olla selle poolest, et see on pigem moeloojana tuntud Tom Fordi lavastajatöö. Sellest filmist on pigem põhjust rääkida kui kaotajast, sest Kuldgloobusest hoolimata õnnestus tal Oscaritele kandideerima jõuda ainult ühes kategoorias: meeskõrvalosa. Michael Shannon teeb politseinikuna suurepärase rolli."

"Tuli merel", režissöör Gianfranco Rosi

"Film räägib pagulaskriisist. Sel teemal on tehtud juba tosinaid filme ja peab tunnistama, et ükski neist ei ole väga hea, aga Gianfranco Rosi on tegelikult nagu poeet. Ta on sellest koledast asjast suutnud teha väga ilusa filmi. Ta on sotsiaalkriitilise uudisloo tüüpi doki asemel valinud poeetilise jutustava stiili, mis võib-olla laseb konkreetsest loost rohkem lahti ja läheb visuaalse asja peale välja."

"Armastus", režissöör Sandra Jõgeva

"Sandra Jõgeva tuli dokiringkondadest väljastpoolt ja kohe nii võimsa filmiga, mida mul DocPointi korraldajana oli õnn avafilmina esitleda. Kui eestlased ei ole võib-olla harjunud ekraanil oma emotsioone näitama või ka neid filmitegijana eksponeerima, siis see film läheb sinna pimeduse südamesse ikka täiesti sisse. Filmitakse ühte EKA kunstitudengit, kellel on tema enda sõnul parmufetiš. Ta on alkohoolik ja mitmes mõttes emotsionaalselt labiilne. Ta läheb odava põnevuse otsinguil väga hulludesse paikadesse. Kerge vaatamine see pole."