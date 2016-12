Kinodesse jõuab dokumentaalfilm kunstnik Tiit Pääsukesest

"Tiit Pääsuke ja tembitud värvid" on Peeter Urbla dokumentaalportree kunstnikust, maagiliste pildimaastike loojast ja suurepärasest jutustajast. Film süveneb nii loomeprotsessi kui avab tahke ühest inimloomusest.

"Ma ajasin taga seda, et oleks võimalik pääseda sisse inimese päris nõiakööki," ütles režissöör Peeter Urbla "Aktuaalsele kaamera" ja kinnitas, et samuti soovis ta esitada temast tõepärast pilti. "Et mitte esitada inimest läbi hullumeelsete konfliktide ja meeletute dramaturgiliste keerutuste, vaid ausalt."

Filmis avaneb Tiit Pääsuke nii kunstniku kui ka inimesena. Näeb mitmeid elemente lihtsast kodaniku elust, mitte vaid kunstniku loomingulisest teest, kirjeldab Urbla. "Ta on erakordselt andekas eneseväljendaja ka sõnades, see oli kõige suurem üllatus;" tõdes režissöör ja ütles, et Pääsuke oskab ennast määratleda väga täpselt. "See, kuidas ennast ta kunstitegemist näeb, on väga originaalne ja samal ajal aus."

Film "Tiit Pääsuke ja tembitud värvid" esilinastub kinos Artis 22. detsembril.