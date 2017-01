Värskeid filme arvustas filmikriitik Ralf Sauter

Täna hommikul oli "Terevisioonis" külas filmikriitik Ralf Sauter, kes jagas televaatajatele infot kolme uue mängufilmi kohta.

"Patriootide päev" režissöör Peter Berg

"Ta on enne teinud kaks põnevikku, mis põhinevad mõlemad tõestisündinud lugudel. Film räägib 2013. aastal toimunud Bostoni maratoni pommitamisest. Üllatav oli selle põhjalikkus ja siin on selgelt rõhku pandud ka sellele, mida inimesed seljas kannavad. Ta vajutab kuidagi õigetele nuppudele, lõpupoole muutub natukene läägeks, aga tegemist ei ole sellise odava märulifilmiga. Peter Berg on vana kala filmitööstuses ja ta teab, mida ta teeb. Mark Wahlberg isegi on rohkem ärkvel siin filmis kui tavaliselt."

"Püromaan" režissöör Erik Skjoldbjaerg

"Tegevus toimub ühes väikses Norra külakeses. Seal elab üks 19-aastane noormees, kelle isa on kohalik tuletõrjeülem ja poeg aitab teda tulekahjude kustutamisel. Külas tegutseb sarisüütaja ja keegi ei tea, et see noormees ise ongi sarisüütaja. Selle filmi eesmärk ongi avada selle noormehe psühholoogilist maailma. Ta naudib ka seda tähelepanu, mis ta saab tuletõrjujana, käib ise ka neid tulekahjusid kustutamas ja sõidutab tüdrukuid tuletõrjeautos ringi, sireenid peal."

"Ameerika pastoraal" režissöör Ewan McGregor

"Film põhineb Ameerika kirjaniku Philip Rothi samanimelisel romaanil. Ta räägib ühest Ameerika perekonnast. Temaatilises plaanis on väga avar ja siin on sellised teemad nagu psühholoogide usaldusväärsus ja keskklassi mehe seksuaalne represseeritus. Võib-olla mitte kõige parem ekraniseering, aga korralik film siiski, väga huvitav."