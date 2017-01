Minna Hint filmist "Appi, ma vajan armustust": ei leia just tihti mehi, kes oleksid ekraanil valmis nii avameelselt rääkima

26. jaanuaril esilinastub DocPointi filmifestivalil Minna Hinti dokumentaalfilm "Appi, ma vajan armastust", mis räägib noore dokumentalisti Mati Pussi naiseotsingutest. "Ringvaates" rääkis filmi režissöör, kuidas viie aasta jooksul valminud linateos sündis.

"Ma arvan, et armastuse teema ei vanane kunagi," ütles "Appi, ma vajan armastust" režissöör Minna Hint "Ringvaates" ja kinnitas, et filmi peategelane pöördus ise tema poole. "Tal oli mitu ideed, aga just see kõnetas mind kõige enam," sõnas ta ja selgitas, et ei leia just tihti mehi, kes oleksid valmis ekraanil nii avameelselt rääkima." Hint tõdes, et kaamera on omamoodi huvitav vahend, mis annab inimestele mingis mõttes jõudu juurde. "Samuti on kaamera justkui teraapiavahend, mis käib sinuga kõikjal kaasas," nentis režissöör.

"Appi, ma vajan armastus" valmis viie aasta jooksul - võtete algul oli peategelane Mati Puss 25-aastane, nüüd hakkab ta õige pea aga tähistama 30. sünnipäeva. "Vahepeal lasin tal ka ilma kaamerata elada ning tegin pausi, võtsin aastaks aja maha," ütles Minna Hint ja tõdes, et dokfilmi tegemine ei olnud temalegi kerge.

"Eks igasuguseid ettearvamatuid olukordi juhtus, mida tuli lahendada, ning oli tõepoolest ka asju, mida ei saanud kaamerate ette tuua," sõnas ta ja lisas, et Mati avameelsus kaamera ees ei tähenda seda, et kõik teised sooviksid sama. "Võib-olla on kunagi oodata ka jätku sellele filmile, ma usun, et selle filmiga Mati teekond ei lõppe."

Film "Appi, ma vajan armastust" esilinastus 26. jaanuaril DocPointi filmifestivalil kinos Artis ning režissöör Minna Hint loodab, et linateos jõuab hiljem ka teistele festivalidele.