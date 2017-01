Andres Maimik filmist "Minu näoga onu": me üritame loksuda eestlase bioenergeetilises rütmis

Sel aastal jõuab kinodesse Katrin ja Andres Maimiku uus film "Minu näoga onu", mis räägib isa ja poja rasketest suhetest. "OP-is" rääkisid autorid enda filmist lähemalt.

Režissöör Andres Maimik selgitas "OP-is", et praeguseks on film jõudnud montaaži, mis on tema sõnul filmitegija jaoks aga üks valulisemaid perioode. "Filmi tuleb lühendada, tihendada ja kompaktsemaks muuta, aga kõik stseenid on nagu oma lapsed ja ei tahaks ühestki loobuda," sõnas ta ja lisas, et kui mingist stseenist ka lahti lased, siis pigem masohhistliku hüsteeriaga. "Ongi hea, kui on olemas monteerija, kes ei suhtu asjasse sellise possessiivse kirega."

"Me ei ole suutnud ka sellist tempot ülesse kruttida, et üks stsenaariumilehekülg vastaks ühele minutile filmis," tõdes Andres Maimik ja lisas, et seda näeb pigem Ameerika kinos. "Me püüame eestlase bioenergeetilises rütmis loksuda."

"Minu näoga onu" räägib Andres Maimiku sõnul ühest intellektuaalist, kellel on elus päris keeruline periood. "Ta on just naisest raskel moel lahku läinud ning on sõitnud maamajja, kus ta elab üksilduses ja depressioonis," ütles ta ja mainis, et ühel hetkel sajab tema isa peale, kes ütleb, et ta on nüüd nii põdur, et tema eest tuleb hakata hoolt kandma. "Siis nad vegeteerivad seal kahekesi ja käivad üksteisele ajudele."