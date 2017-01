"November" linastub piduliku eriseansiga

Reede õhtul toimub kinos Kosmos Rainer Sarneti kauaoodatud mängufilmi "November" pidulik esilinastus. Film valmis Andrus Kivirähki "Rehepapi" ainetel.

Kosmosesse kogunes rohkelt nii Eesti kultuuri- kui avaliku elu tegelasi, sealhulgas ka president Kersti Kaljulaid.

"Võib isegi arvata, et vaataja ei tunne ära Rehepappi kui tegelast, kuid tunneb kindlasti ära maailma, selle mütoloogilise keskkonna, kus kõik toimub," rääkis filmikriitik Karlo Funk "Aktuaalsele Kaamerale". Kõige olulisem erinevus raamatu ja filmi vahel on Fungi arvates asjaolu, et kui "Rehepapp" on kirjutatud koomilises, veidi liialdustele kalduvas võtmes, siis linateos on pigem midagi väga tundlikku. "Kohati romantiline, mütoloogiaga segatud armastuslugu," iseloomustas ta.

"See on väga vaikne film omal moel," lisas Funk, öeldes, et filmi tekst on väga napp ja maailm see-eest väga rikkalik.

Kivirähki loodud tüpaažid on ka "Novembris" rikkalikult äratutavad. "Kõik on ülesleitav ja väga täpselt, ehkki teistmoodi välja mängitud," ütles Karlo Funk.

Kinodesse jõuab film 3. veebruaril.