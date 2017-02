Teenetemärgi saanud Ivo Felt: võttis ikka tummaks

President Kersti Kaljulaid andis täna välja oma esimesed teenetemärgid. Teenetemärgi pälvis teiste hulgas filmiprodutsent Ivo Felt.

Felt rääkis ETV saates "Ringvaade", et uudis teenetemärgist oli talle suur üllatus. "Võttis ikka tummaks. See on väga suur tunnustus, mul on väga hea meel," tõdes Felt.

Seda, miks ta teenetemärgi pälvis, Felt välja mõelnud ei ole. "Ei ole ju praegu niimoodi mõelnud, aga küllap see on paar filmi, mis on Eestist kaugemale jõudnud. Eks on päris palju tööd tehtud ka, aga ma ei ole kindel, kas see sellist tunnustust väärt on," tõdes Felt, kes ütles, et kunstimaailm on väga suhteline ja raskesti mõõdetav.

Felti esimene õnnitleja oli Pöffi peakorraldaja Tiina Lokk.