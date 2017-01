Filmifännid tervitavad kultusliku "Trainspottingu" järge

1996. aastal esilinastunud kultusfilm "Trainspotting" on saanud järje, milles teevad kaasa kõik omal ajal kassahitiks kujunenud filmi juhtivad näitlejad. "T2 Trainspotting" maailmaesilinastus toimus eile õhtul Šotimaal Edinburghis.

Kaasahaarav süžee, tempokas rütm ja suurepärane muusikavalik – filmikriitik Tõnu Karjatse sõnul andis "Trainspotting" omal ajal narkofilmi žanrile täiesti uue kvaliteedi. Järje osas on Karjatse pigem skeptiline.

"Me mäletame kõik, kuidas ta uimas sinna tualettpotti sukeldus oma tablettide järele ja see oli hästi võimas kujund, mis oli siiamaani ületamatu nende tänapäeva narkofilmide juures olnud, aga mis nad nüüd selles number kahes teevad, kas nad suudavad seal sedavõrd tugevaid kujundeid või süžeekäike esile tuua... ei tea, seda ongi huvitav vaadata," rääkis Karjatse "Aktuaalsele Kaamerale".

"T2 Trainspotting" on filmitud Šoti kirjaniku Irvin Welshi 2002. aastal ilmunud romaani "Porno" ainetel. Filmi sündmustik toimub samas kohas ja samade tegelastega 20 aastat hiljem. Peaosaline Ewan Macgregor kõhkles pikalt enne, kui rolli vastu võttis, kartes rikkuda filmifännide mälestust vanast heast "Trainspottingust". "See on väga ilus tekst, selles on midagi väga emotsionaalset ja sügavat. See tuleb ilmselt sellest, et me tunneme neid tegelaskujusid: Renton, Spud, Begbie, Sick Boy, Diane," kommenteeris näitleja Ewan McGregor. "Kui ma seda stsenaariumit lugesin, siis mul tekkis äratundmisrõõm – siin nad nüüd on, ja millega nad vahepeal tegelenud on, ja kuidas nad nüüd mõtlevad. Väga eriline tunne oli taas nende kingadesse astuda ja nende hääli kuulda."

"T2 Trainspotting" jõuab Eesti kinodesse 17. märtsil.