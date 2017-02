Helmut Jänes "Sangaritest": liiga palju libisetakse tõsistest teemadest üle

Kinodesse jõuab režissöör Jaak Kilmi värske mängufilm "Sangarid". Filmi on reklaamitud kui hoogsat seikluskomöödiat nostalgilistest 80ndatest. Viru ärikatest ja paadipõgenikest rääkivat lugu on aga soovi korral võimalik tõlgendada ka läbi kaasaja pagulastemaatika. Kultuuriuudistes rääkisid filmi režissöör, stsenarist ning filmiekspert Helmut Jänes.

80ndatel Väike-Õismäe mikrorajoonis üles kasvanud Jaak Kilmi on pöörase kümnendi taasloomisega tegelenud varemgi. Nii valmisid ka filmid "Sigade revolutsioon" ning "Disko ja Tuumasõda", vahendasid AK kultuuriuudised.

"Ma olin väike poiss sel ajal, 80ndate alguses, kui Viru ärikad tegid suuri tegusid ja ajasid kokku varandust ja mõned julgemad seiklejad kummipaadiga üle hüppasid. Ma tõenäoliselt poleks julgenud seda teha, aga minu fantaasia ja poolehoid oli alati nendega. Minu 80ndate kompleks ongi see, et ma ei suutnud leppida selle reaalsusega ja ma tahan kogu aeg kuidagi sinna tagasi minna ja seda 80ndate olukorda taas tekitada ja kogu aeg seda lahendada," rääkis režissöör Kilmi.

Filmiekspert Helmut Jänes ootas "Sangareid" vaatama minnes korralikku retrokomöödiat, kuid tuli kinosaalist välja tõdemusega, et filmi sündmustik klapib ka tänapäevaga.

"Mida meie noored täna teevad, nad vaatavad tõotatud maa poole – Rootsi, Soome, Ameerika – ja lähevad sinna. Kes saab tööd, kes ei saa... tegelikult on see film ju ka sellest. Kaks maailma on kokku pandud ning vaataja ise otsustab, millise pilguga seda vaadata. Võib-olla selles filmis on liiga palju teemasid, mida pooleteise tunni sisse ära mahutada, võib-olla rahulikumalt neid teemasid saaks jälgida mingisuguse seriaali kaudu, vähemalt esialgu oli selline mulje, et liiga palju libisetakse tõsistest teemadest üle," kommenteeris ta.

Stsenarist Martin Algus arvas aga nii:

"Ta on seikluslik ja seal saab ka nalja, aga ta ei ole selline "jalaga tagumikku" komöödia. Ta on ikkagi selline tugeva draamapõhjaga, usutavate karakteritega hoogne film, kus juhtub ette tulema naljakaid olukordi."

Sangariteks kehastuvad Märt Pius, Karl-Andreas Kalmet ja Veiko Porkanen. Film valmis Eesti, Soome ja Läti koostöös.