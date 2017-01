Arvo Kukumägi: ma teen siiamaani seda, mis ma ise tahan

Saates "Hommik Anuga" oli külas näitleja Arvo Kukumägi, kes ütles, et pidas peagilinastuva Rainer Sarneti filmi "Novembri" võtetest päevikut, mille kavatseb ilmutada. "Elus on olnud ka palju niukseid asju, mis võinuks olemata olla, aga ma ei kahetse midagi, see ongi elu," rääkis Kukumägi.

"Pidasin iga võttepäeva kohta päevikut, aga mitte sellist, et täna oli seitse kraadi külma, vaid ikka muid asju," sõnas Kukumägi. "Kuidas ja milliste raskuste kiuste tehakse üht head filmi."

Kukumägi kasvatas poolteist aastat kestnud võtete ajal rolli jaoks ette metsiku habeme. "Ma arvasin, et jääb mulle talla alla kinni ja täid tulevad sisse," nentis näitleja. "Seda määriti mingi hobuserasvaga. Kõik tuleb filmis ära kannatada."

Arvo Kukumägi meenutas, et kevadel saab nelikümmend aastat, mil ta on "seda kinopahma tallanud". "Esimene film on ikka kõige tugevam armastus, Peeter Simmi "Tätoveering"," rääkis Kukumägi. "Väga hästi mäletan seda, mina kuskilt Setumaa kartulivagude vahelt saan ekraanile! Mu õppejõud Merle Karusoo oli natuke vastu, aga ma ütlesin, et ma lähen siit lavakoolist minema. Ma teen siiamaani seda, mis ma ise tahan."

"Kõige enam ma ootan elust seda, et ma jätkaks seda liini, kus ma praegu olen, et kärakas on tagaplaanil, sest mul on nii palju muid asju teha," ütles Kukumägi. "Käraka vastu saad ainult ise, ei mingi usk, ei mingid arstid ega posimine ega mingid rühmakoosolekud. Ma tegelen sellega, et mul ei ole seda vaja. Kui ma lähen sõpradega sauna, siis ma võin selle õllelonksu võtta, ega see ei tee mind purju ja ma ei ole ka selline idioot, kes raiub endale vastu rinda, et ma olen kakskümmend aastat kaine olnud."

Kukumägi sõnul aitab teda meditatsioon, mitte Anonüümsed Alkohoolikud, nunnaklooster ega nõiad, mida ta ka kõike proovinud on. "Nüüd ma võin väikse topka teha või 25 dekaliitrit väga head viskit pika aja jooksul, aga ma ei pea end siruli tõmbama ja neid pikki tsükleid ma ka ei tee enam."

"Alkoholi pärast on jäänud üht-teist tegemata, aga ma isegi seda ei kahetse," tõdes näitleja. "See on elu."