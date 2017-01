Gert Raudsep filmi- ja teleauhindadest: loodan, et need juhivad tähelepanu sellele, mis on päriselt hea

Eesti Filmi instituudi algatusel toimub 12. märtsil Nordea kontserdimajas esimest korda Eesti filmi- ja teleauhindade jagamine. Esimese teleülekande õigused sai Kanal 2.

Filmi- ja teleauhindade gala toob koku kolm suuremat telekanalit. Avalik-õiguslik ringhääling võistleb kommertskanalitega samadel tingimustel, vahendasid AK kultuuriuudised.

"Arvan seda, et hindamise kriteeriumiks pole vaatajate arv, vaid professionaalne näitleja-, režissööri-, operaatoritöö. Teame, et kõige suurema publikuarvuga filmid ei pruugi olla kunstiliselt kõige ägedamad, küpsemad, kõige loomingulisemad," sõnas ERR-i juhatuse esimees Margus Allikmaa.

Auhindu jagatakse aasta jooksul valminud filmi- ja teleprojektidele. Eraldi tunnustust saavad ka seni režissööride varju jäänud näitlejad ja operaatorid.

"Ma isiklikult loodan seda, et võib-olla selle tunnustamise ja auhindamise juures langeb ära "lemmik" ja "kõige populaarsem". Et need auhinnakategooriad juhivad tähelepanu sellele, mis on hea, päriselt hea, mis ei tähenda seda, et lemmik ja populaarsem ei oleks hea," arvas Eesti Näitlejate Liidu esimees Gert Raudsep.

Samas pole auhinnagalal eraldi kategooriat ei filmi- ega televallas väga olulisele: monteerijale. Eesti Filmi Instituut loodab, et kategooriate hulka saab tulevikus laiendada.

"Vaatame edasi, kuidas esimene aasta käima läheb, et kas on võimalik midagi ära teha ja filmikategooriaid veidi suurendada ja tuua välja näiteks ka monteerijad, kunstnikud, heliloojad. Esimesel aastal tõepoolest on ainult kümme kategooriat ja põhitegijad," ütles Eesti Filmi Instituudi juhataja Edith Sepp.

Filmi- ja telesaadete produtsendid saavad töid auhinnagalale esitada kuu lõpuni. Nominendid selguvad veebruari jooksul.