Kaarel Kuurmaa andis kolm soovitust DocPointi kavast

Täna saab alguse dokumentaalfilmide festival DocPoint. Programmi koostaja Kaarel Kuurmaa soovitas kolme filmi festivali kavast.

"Algajad kosmoses", režissöör Max Kestner, Taani

"Taanis Kopenhaagenis on kaks sõpra Kristian ja Peter, kes otsustasid: me tahae ka kosmosesse lennata. Ja me ei liitu selleks mõne suure rahvusvahelise kosmoseagentuuri programmiga, vaid me ehitame ise kosmoselaeva. Mõte on ehitada kosmoselaev, millega saab ka elusalt tagasi. 2008. aastal asutasid nad ühingu Copenhagen Suborbitals, rentisid suure angaari Kopenhaageni sadama aladel ja hakkasidki ise kosmoselaeva ehitama," tutvustas programmi koostaja.

"Minu isa Siiriuselt", rezissöör Einari Paakkanen, Soome

"Kosmosesse saab minna mitut moodi. Saab minna füüsiliselt aga ka astraalselt. Selles filmis saab siis astraalselt kosmosesse minna. Režissöör Einari Paakkanen on praegu 36-aastane ja ta on teinud filmi oma isast. Einari lugu on lihtne: ta elas Soome väikelinnas Jämsäs, isa oli maksuametnik, ema oli raadiotoimetaja. Isa käis 90ndate alguses Helsingis new age-kursusel ja tuli sealt tagasi valgustununa, ütles pojale, et me oleme pärit Siiriuselt ja sina oled tegelikult minu vend. Poeg kasvas selle teadmisega, et nad on pärit Siiriuselt ja vennad."

"La Chana - flamenko kuninganna", režissöör Lucija Stojevic, Hispaania, Island, USA (artikli pilt on kaader filmist)

"Tegu on tõelise publikumagnetiga. Film võitis maailma suurimal dokumentaalfilmide festivalil IDFA publiku peapreemia. See on kirglik kultuuri- ja kunstifilm. Võib-olla võrreldav filmiga "Searching for Sugar Man". Siin on ka võetud oma ala täielik tipp, kunagine flamenko kuninganna, kes 60. ja 70. aastatel tegi suuri ülemaailmseid tuure. Ühel hetkel lõpetas ta oma karjääri kuigi oleks peaaegu teinud ka oma läbimurde Hollywoodis. See naine pidi loobuma karjäärist. Miks? Las jääda filmist vaadata."

DocPointi seansid algavad täna ja kestavad pühapäevani.

Vaata kava SIIT.