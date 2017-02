Antonio: film on Tom Fordi jaoks üks tähtis turunduskanal

Kultuurisaade "OP" analüüsis moeloojana tuntud Tom Fordi linateost "Ööloomad". Sõna said moelooja Antonio ja filmikriitik Kaspar Viilup.

Moelooja Antonio ütles, et Tom Ford on oma pefektsionismi poolest tuntud.

"Kui ta läks 90ndate alguses Gucci moemajja tööle, siis ta leidis end mingil hetkel disainimas 11 erinevat valdkonda, tegi 18-tunniseid tööpäevi. Kui ta Guccist ära läks, siis tuli tema koha peale võtta neli inimest. Ta on äärmiselt põhjalik tohutu töövõimega inimene. Tema loomingus on näha, et ta tegeles absoluutselt iga alaga, alates paberkottidest, mis poest välja läksid, kuni mutriteni, mis olid Gucci poe mööblis."

Antonio sõnas, et seda on näha ka filmis, kus iga korts on ära silutud. See on tema sõnul ood tänapäeva post-production´ile.

"Ma arvan, et kogu tema prfektsionismis on ka tema filmid üks väga tähtis turunduskanal, millega müüa 12 000 euroseid kingi ja 3000 euroseid ülikondi."

Filmikriitik Kaspar Viilup arvas, et Tom Fordi tugevaim külg on see, kuidas ta tervikliku loo kahe täiesti erineva maailma vahele ära peitis:

"Üks on detailideni viimistletud, isegi natukene kitšilikult stiilne maailm, kus liigub Amy Adams oma veidi piinatud kunstiinimese vaimus. Teine on see vastaspool, romaan, mida Amy Adams peategelasena loeb. See on rusutud, räsitud, hästi valgusküllane vesternidimensioon. Seal vahel on keeruline armastuslugu, mis tegelikult esmapilgul välja ei paistagi," sõnas ta.

Viilup ütles veel, et Jake Gyllenhaal ei olnud filmis just kõige säravam.