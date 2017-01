Eestis valmib ulmefilm küberkaheksajalgadest

Eestis elav Itaalia filmitegija Nicola Piovesan leiab, et Tallinna Linnahall ja Kultuurikatel on ideaalsed võttekohad küberpungi ulmefilmi tarbeks. Piovesani käe all valmib retrohõnguline lühimängufilm "Küberkaheksajalgade rünnak".

BFM-i endise õppejõu, juba viiendat aastat Eestis elava Nicola Piovesani film viib kujuteldavasse tulevikku, Neo-Berliini 60 aasta pärast, kus inimeste elu dikteerivad suured korporatsioonid ja kus küberruum on ainuke viis olevikku taluda. Kineast ise leiab, et see on ka omamoodi hoiatusfilm, sest ka praegu oleme sattunud sõltuvusse küberruumist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Elame praegu mingis vahepealses olekus, limbos, kus meil on kaks teed, kas väga hea või väga halb, valik on meie kätes. Ma pole tuleviku suhtes ei pessimistlik ega optimistlik, see sõltub meist endist," lausus Piovesan.

"Kaheksajalgade rünnaku" esteetika järgib 1980ndate ulmefilme nagu "Blade Runner" ja "Star Wars", eriliseks teeb projekti see, et animaatorikogemusega Piovesan ehitab kogu materjali ise ega kasuta arvutigraafikat.

Lühimängufilmina kavandatud ulmekas on kavas üles võtta Tallinnas, sest siin leiab veel põnevaid paiku nõukogude ajast nagu futuristlik Linnahall või aurupunk Kultuurikatel. Omarahastusel valmiv "Kaheksajalgade rünnak" loodab abi Hooandjalt ja Piovesan tahaks, et filmi võtetega saab alustada juba kevadel.