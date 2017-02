Otseülekanne tulemas: kohtumine filmi "November" tegijatega

Rainer Sarnet "November" (Foto: Kaader filmist)

"November" on fantaasiafilm, mis põhineb Andrus Kivirähki armastatud romaanil "Rehepapp ehk November". Lavastaja Rainer Sarneti käe all valminud "Novembrit" võib kirjeldada kui muinasjutufilmi täiskasvanutele, kus saavad kokku must huumor ja romantiline armastus.

Filmi tegevus toimub paganlikus Eesti külas, kus ahned ja juhmid külaelanikud pistavad rinda nii Katku, Vanapagana kui krattidega. Loo peategelane on noor talutüdruk Liina (Rea Lest), kes on lootusetult armunud külapoiss Hansu (Jörgen Liik). Hansule on aga silma jäänud hoopis imekaunis mõisapreili (Jette Loona Hermanis). Lisaks nõuab Liina isa (Arvo Kukumägi), et neiu läheks naiseks ropu suuvärgiga Endlile (Sepa Tom).

Kohtumisõhtu filmi "November" tegijatega toimub 7. novembril kell 21.00. Vestlusele eelnev seanss algab kell 19.