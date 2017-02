Tristan Priimägi andis kolm uut filmisoovitust

Filmikriitik Tristan Priimägi jagas täna hommikul igareedeseid filmisoovitusi ning tõi välja kolm uut linateost.

"Appi, ma vajan armastust" režissöör Minna Hint



"Loo keskmes on üks sotsiaalselt pisut ebapädev noormees, kes on 25-aastane ja ei ole endale pruuti leidnud ja seda pruuti otsib ta siis kõige tõenäolisematest ja ebatõenäolisematest paikadest. Filmi lõpuks saame vastuseid ja küsimusi juurde ka. Film ise on nagu Sandra Jõgevagi film nii tugev sellepärast, et keskne karakter on tõeliselt vahetu ja on suudetud kuidagi täiesti ilma filtriteta anda tema lugu edasi, mis eestlaste puhul on vägagi ebatavaline, et keegi oma tunnetest või sisemaailmast lahtiselt räägiks."

"Vaikus" režissöör Martin Scorsese

"See on tema lemmikprojekt, mida ta on 18 aastat teinud. Film räägib 16. sajandil Jaapanis toimuvatest sündmustest, kus kristlus üritab kanda kinnitada, aga Jaapan üritab säilitada oma kultuurilist hermeetilisust. Päädib kõik see siis usukuulutajate tagakiusamise, piinamise ja tapmisega. Kaks rändpeestrit lähevad otsima kolmandat, kes on pööranud ära budismi. Ja lugu laias laastus räägib siis sellest, kas ja mis tingimustel on usust taganemine põhjendatud. Scorsese jätab õnneks ka siin kõik otsad lahti. See on üsna pikk film ja mõtteainet on tegelikult väga palju. Seal on toodud esile see, et kõige suurem humanistlik samm võib olla mingites tingimustes enda täielik äraandmine. Ma arvan, et see on selline film, mille peale võib mõelda veel nädalaid või kuid hiljem."

"American Honey" režissöör Andrea Arnold

"See on üks film kino Artise Valentinikuu eriprogrammist. Räägib sellise väga vabas narratiivses vormis tehtud loo lastest, kelle saatus on segane. Nad tegelevad koomiksite müügiga ukselt-uksele ja äärmiselt mõnusalt paindlik ja dünaamiline lugu. Soovitan ka teisi filme sealt vaadata, mitmed on kõvasti auhinnatud, tasub pilk peale panna."