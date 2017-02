Mart Juur: ei ole kerge minna tegema filmi teosest nagu "Rehepapp"

Mart Juur jagas oma mõtteid Andrus Kivirähki "Rehepapi" ainetel valminud Rainer Sarneti mängufilmist "November".

"Ega ei ole kerge minna tegema filmi sellisest teosest nagu "Rehepapp" on, mida kõik eestlased on lugenud. See raamat ilmus aastal 2000, igal aastal on ilmunud kordustrükk, mis tähendab, et igal inimesel, kes kinno läheb, on oma "Rehepapp" peas," ütles Andrus Kivirähki hea sõber Mart Juur "Ringvaates".

Juur lisas, et "November" ja "Rehepapp" on siiski kaks erinevat asja. "Mulle väga meeldib, et Rainer Sarnet ei läinud tegema keskmist "Rehepappi" või eestlase ettekujutust sellest," oli Juur rahul.

Mehe sõnul on "Novembri" suur võlu selles, et filmis on nii õudus- kui ka huumorielemendid. Filmi vaatama minnes tuleb siiski arvestada, et see on väga tõsine ja kõrgetasemeline kunst. "Sinna minnes peaks inimese sees olema rahu, tal peaks olema aega, ta peaks olema suuteline iseenesesse seda filmi võtma ja suutma iseenesesse vaadata," ütles Juur.

"Novembris" mängib Juure hinnangul võimas näitlejate ansambel. Filmis mängivad teiste hulgas Rea Lest (Räägu Liina), Jörgen Liik (kubjas Hans), Arvo Kukumägi (Räägu Rein), harrastusnäitleja Heino Kalm (rehepapp Sander), Meelis Rämmeld (sulane Jaan).