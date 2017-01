Kadri Karro "Manchester by the Sea'st": Casey Affleck mängib mängimata

20. jaanuaril jõuab Eesti kinodesse Kenneth Lonergani film "Manchester by the Sea", mis jutustab argise, ent mõjusa loo ühest Ameerika väikelinnast. "OP-is" kommenteerisid filmi kultuuriajakirjanik Kadri Karro ja filmiasjatundja Henryk Novod.

"Seda filmi vaadates on tunne, et sa võiksid neid inimesi tunda," tõdes Kadri Karro "OP-is" ja nentis, et dialoog ei mõju filmilikult, vaid just nii, nagu inimesed võiksid päriselus rääkida. ""Manchester by the Sea" on väga ilus film."

Samuti tõstis Karro Casey Afflecki näitlejatöö juures esile seda, et ta justkui mängib mängimata. "Tema ilmetes, kehahoiakus ja hääletoonis ei ole kordagi mingit ülemängimist," kinnitas ta ja nentis, et sa tunned, et sellel inimesel on midagi juhtunud. "Tähelepanuväärne on ka see, et ta ei ole võtnud rolli jaoks kaalus juurde, talle pole kleebitud suuremat nina ning ta pole pidanud mängima vaimupuudega inimest, mis Oscari-komiteele tihti meeldib."

Henryk Novodi arvates seisneb "Manchester by the Sea" erilisus selles, et film toob ligi kahetunnise pikkusega ekraanile täiesti inimlikud teemad niimoodi, et see mõjub väga elavalt. "Esimeses pooles võib jääda mulje, et Casey Affleck kehastab tüüpilist Ameerika draamas esinevat tegelast, kes on väheste sõnadega ja ei taha inimestega suhelda," tõdes Novod ja lisas, et tegelikult on Casey Affleckis olemas mingisugune näitlemisoskus, mida näeb tema näos ning väikestes liigutustes. "Olgu see siis silmavärin või suunurga liigutus."

"Kenneth Lonerganil on see oskus, et ta toob need väikesed inimesed ja sa ei vaata mitte režissööri nägemust neist inimestest, vaid sa näedki, kuidas nad elavad," ütles Henryk Novod.

Film "Manchester by the Sea" on Eesti kinodes alates 20. jaanuarist.