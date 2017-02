Filmikriitikud jäävad "Novembri" suhtes eriarvamusele

Andrus Kivirähki "Rehepapi" ainetel valminud Rainer Sarneti mängufilm "November" on juba enne kinolevisse jõudmist tekitanud hulgaliselt erinevat vastukaja. Filmikriitikud on ühel meelel selles, et ükskõikseks ei jäta see film ühtegi eestlast.

Filmikriitik Andrei Liimets soovitab kinno minna avatud meelega ning hoiatab, et film ei pruugi ootustele vastata. ""Rehepapp" on sedavõrd loetud ja armastatud raamat, et ilmselt igal eestlasel on oma nägemus sellest, milline "Rehepapil" põhinev film võiks välja näha," rääkis Liimets "Aktuaalses kaameras".

Ta kardab, et kes "Rehepappi" lugenud ei ole, sellel on raske väga mitmete stseenidega filmis haakida. "Siin on ka veidi murekoht, et see film sedasi kahe vahele jääb, raamatu ja Sarneti enda visiooni vahele, aga samas, kes teab, on olnud ennegi filme, mis ootamatult on mingi atmosfääritunnetuse või ajaloopildi pärast läinud ka välisturgudel peale," lisas Liimets.

Tõnu Karjatse hinnangul on tegemist lummava filmiga, milles on parasjagu nii Kivirähki kui ka Sarnetit. "Ei pea üldse kartma seda, et see oleks "Rehepapist" liiga kaugele läinud, siin on kõik need elemendid olemas, aga sellest on tehtud täielikult oma lugu, siin on õnnetut armastust, mütoloogiat ja eksperimentaalsust, mida ei tuleks karta. Väga lummav ja tore film, mida julgen soovitada kõigile, sest siin on otsingulisust ja midagi sellist, mida eesti filmi pole varem pandud, sellist oma kujundikeele otsimist oma mütoloogiast," tõdes Karjatse.

Kultuuriajakirjaniku Keiu Virro sõnul on Rainer Sarnet saanud hakkama märgilise filmiga, ning see, kas film meeldib või mitte, on juba subjektiivne. "Iga korraliku mütoloogia juurde käib ka natuke armastust ja erinevalt raamatust saab see armastuseliin siin väga suure osa, see on huvitav ja hästi väljamängitud. Kui muidu need karakterid jäävadki karakteri tasemele, on sellised hüpnotiseerivad tegelaskujud, siis peategelastest paari tegelaskujud lähevad sügavamale, ehitavad üles veidrat ja traagilist armastuslugu," rääkis Virro.

Lummavat pildikeelt kiitsid üksmeelselt kõik kriitikud. Rainer Sarneti mängufilm "November" jõuab kinodesse üle Eesti juba homme. Kuidas "Novembris" näiteks kratt liikuma pandi, seda näeb juba pühapäeval "Aktuaalse kaamera. Nädalas".