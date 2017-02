Tristan Priimägi: kõige huvitavam muutus Oscaritel toimus dokfilmi kategoorias

Tristan Priimägi kommenteeris "Terevisioonis" Oscarite jagamist ning juhtis tähelepanu sellele, et parima dokfilmi auhinna pälvis rohkem kui seitsme tunni pikkune, algselt minisarjana mõeldud teos "O.J.: Made in America".

Priimägi rääkis, et Oscarite gala möödus suhteliselt harjumuspäraselt, võiks isegi öelda, et igavuse äärel.

"Oli ette arvata, et tuleb palju kriitikat Trumpi administratsiooni aadressil, tänukõned olid igavad kuni selle grandioosse finaalini, mis on minu lühikese Oscarite vaatamise ajaloo kõige ägedam hetk üldse: minut aega sellist olukorda, kus keegi ei saa mitte midagi aru," kommenteeris ta.

Priimägi viitas sellele, kuidas parimaks filmiks kuulutati esmalt vale film ning viga avastati siis, kui tänukõne oli juba alanud.

"Ma jõudsin juba pettuda parima filmi tulemuses ja nagu jänes kübarast tõmmati minu favoriit välja."

Priimäe sõnul on irooniline, et "Kuuvalgus" parima filmi Oscari "La La Landilt" n-ö ära võttis, sest tegemist on diametraalselt erinevate filmidega.

""La La Land" on selline Hollywoodi läbinisti konservatiivne kummardus iseendale peeglis, mis räägib kahe noore inimese valikust külma kalkuleeriva karjääri kasuks omavahelise suhte arendamise asemel. Ma arvan, et väga paljud hindajad, kes istuvad filmiakadeemias, on pidanud oma elus tegema täpselt samasuguse valiku. "Moonlight", mis on niivõrd pretensioonitu, küll aga väga olulistest teemadest – mustanahaliste gei-Ameerikast – ja väga tugeva autori käekirjaga ja mitte üldse kõrva karjuv, vaid hästi diskreetne film, tuli ja samamoodi väga diskreetselt võttis selle lõpuotsa üle."

Kõige huvitavam muutus Oscarite jagamisel tuli Priimäe jaoks aga dokfilmi kategoorias.

"Võitis suurepärane LA, Ameerika rassisuhete isegi poolteaduslik analüüs "O.J.: Made in America". Tuntud sportlase, hilisema ärimehe ja üldse seltskonnategelase O.J. Simpsoni kohtuasjast, kus teda süüdistati oma naise ja tema väidetava armukese mõrvas. Selle kohtuasja kontekstis lükati luup laiali niimoodi, et räägiti väga palju sellest, mis on mille tagajärg. Huvitav on see, et minisari, mille kogupikkus on tegelikult seitse ja pool tundi, võitis doki kategoorias. Ma küll seda statuuti ei jõudnud lugeda, aga vähemalt võõrkeelse filmi Oscari puhul on see nõue, et film peab olema olnud kinolevis ühe nädala. Ju nad siis leidsid võimaluse panna see seitsme ja poole tunnine kinno ja seetõttu said nad selle esitada. Kuna nad ka Oscari võitsid, siis võib see tähendada väga kardinaalset muutust, et minisarju hakataksegi turundama sellisel moel, et neid proovitakse tuua kinno ja panna konkureerima filmidega," selgitas ta.

