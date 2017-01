Tristan Priimägi jagas kolm filmisoovitust

Filmikriitik Tristan Priimägi andis tänahommikuses "Terevisioonis" kolm soovitust filmide kohta, mida sel nädalavahetusel kinodesse vaatama võiks minna.

"Elle" režissöör Paul Verhoeven

"Kuldgloobustel sai parima võõrkeelse filmi gloobuse, peategelane Isabelle Huppert võitis parima näitlejanna gloobuse ja on lootust võita ka parima naisnäitleja Oscar. See roll on tõesti väga tugev. Lugu on tegelikult vägistamisest, aga väga ebakonventsionaalses võtmes, see ei mahu kindlasti Filmiakadeemia mingisugusesse normi. Huppert on selle rolli jaoks loomulikult ideaalne, ta läheb täiesti lõpuni välja ja otsib selliseid raskeid asju. Ma tahaks loota, et sellel filmil läheb väga hästi, see tunnustus nii kaua tuli, Euroopa Filmiakadeemia vaatas mööda ja parima võõrkeelse filmi Oscaritele ta ei kandideeri."

"Paterson" režissöör Jim Jarmusch

"Jarmusch on järjest rohkem laenanud idafilosoofiast oma filmides. See lugu räägib ühest bussijuhist nimega Patterson, kes elab Ameerika väikelinna nimega Patterson. Tal on naine ja koer ja see ongi kogu lugu. Mingis mõttes selle filmi mõte on väga paljudele filmidele vastupidine, sest siin ei toimugi väga midagi. Tegelikult ega meie eludes ju ka ei toimu. Meie eludes ei ole plahvatusi, me keegi pole näinud mõrva või hoidnud käes relva välja arvatud selleks määratud alal. Kui suuta osata lihtsatest asjadest elus rõõmu tunda, neid väärtustada või esile tuua. See film tegeleb põhimõtteliselt sellega. Patterson sõidab ringrada oma bussiga, kirjutab luuletusi. See kõik on meditatiivne elamise õppetund. Ma arvan, et alles kahe-kolme päeva pärast hakkab see film tööle. Kannatlikku meelt nii filmi vaatamisel kui elus üldse."

"Manchester by the Sea" režissöör Kenneth Lonerga

"Jälle üks põhilisi Oscari-kandidaate. Räägib traumast perekonnas ja kuidas selle traumaga perekonnaliikmed toime hakkavad tulema. See on hästi klassikaline lugu. Keskmes on Casey Affleck, kes võitis kuldgloobuse parima meesrolli eest. Temas ei ole raske näha noort Paul Newmani või isegi James Deani. Hästi suure ängistusega, aga mitte üle mängitud roll. Juba teda võib vaadata ja on isegi raske mõista, kuidas ta on suutnud selle rolli nii hästi ära lahendada. Kerge vaatamine see nüüd kindlasti ei ole."