Andrus Kivirähk "Novembrist": Rainer on saanud raamatu üdi kätte

Veebruari alguses jõuab kinodesse Andrus Kiviräha romaani "Rehepapp ehk november" ainetel valminud film "November", mille režissöör on Rainer Sarnet. Kirjanik avas esimeste seas filmi näinuna kultuurisaates "OP" oma muljeid.

Kivirähk ütles, et tema ootus filmile oli väga positiivne, sest stsenaarium talle meeldis.

"Eks ma huviga muidugi ootasin, et see film ükskord tuleks, vahepeal tundus, et teda üldse ei tule. Kui ta siis uuesti tulema hakkas, siis mul oli hea meel. Ega mul kuhugi kiiret ei olnud selles mõttes, aga väga hea, et õnnestus ära oodata," rääkis kirjanik.

Ta arvas, et režissöör Rainer Sarnet on "Novembris" saanud raamatu üdi kätte.

"Romantiline armastuslugu keset groteskset keskkonda ja groteskseid lõustu." Kivirähk lisas, et "Rehepapist" oleks saanud teha ka külakomöödia, aga see, mille Sarnet tegi, on kordades õigem.

"Eks tal on raske, sest raamat on populaarne ja inimestel on selle suhtes oma ootused. Kindlasti saab ta hulga negatiivseid anonüümseid kommentaare kuskil internetiavarustes, aga see ei tohiks kedagi eksitada. Mina olen küll väga rahul."

Semiootik Peeter Torop arvas, et Sarnet on samasugune atmosfäärilooja nagu Kivirähk, aga teeb seda teiste vahenditega.

"Filmi avakaadrist jääb mulje nagu vaataks mõnda tänapäeva Korea või Aasia filmi, kus on hästi puhas kaader ja täpselt joonistatud detailid, läbikomponeeritud, iga kaader on nagu pilt, nagu siidimaal," iseloomustas Torop.