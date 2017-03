Tristan Priimägi jagas filmisoovitusi

Nagu tavaks saanud, annab filmikriitik Tristan Priimägi reedeti "Terevisioonis" nädalavahetuseks kolm filmisoovitust.

"Rocco", režissöörid Thierry Demaizière, Alban Teurlai

"Legendaarsest pornonäitlejast Rocco Siffredist. Lugu on lühidalt selles, et olles küll sellise ameti esindaja, soovib Rocco Siffredi olla sisimas kõige rohkem väikekodanlane ja meid selles veenda, valades krokodillipisaraid ja rääkides sellest, kuidas ta on oma kire ohver. Tegelikult võiks ta kandideerida vabalt Isamaliidu, miks mitte ka EKRE nimekirjas, kuna ta on katoliiklane, itaallane ja korralik pereisa."

"Vastumürk tervisele", režissöör Gore Verbinski

"Gore Verbinski on teinud loo, mis on remix Scorsese "Shutter Islandist" ja Thomas Manni "Võlumäest", mida seal üks tegelane ka loeb. Üks noor poiss läheb otsima Šveitsi hullumajja ära kadunud Wall Streeti bossi ja jõudes sinna saab labürintlikus süžeekäikude virvarris aru, et ta sealt ilmselt enam minema ei saa."

"Kong: Pealuu saar", režissöör Jordan Vogt-Roberts

"See on põhimõtteliselt vana hea King Kongi lugu, aga ümber räägituna uuele turule, mis on Hiina turg. See on Hina kaastootmisega tehtud. Enamik Hollywoodi filme tänapäeval mõtleb Hiinale, kuna see on sadu miljoneid tulu. Samuti on seal üks Hiina tegelane, kellel ei ole terve filmi jooksul mitte midagi teha."