Timo Diener filmist "Lõvi": igas kaadris on tunda toorest emotsiooni

Reedest, 17. jaanuarist, on kinodes mitmele Oscarile kandideeriv film "Lõvi", mis räägib sellest, kuidas Indiast adopteeritud poiss leiab 25 aastat hiljem Google Earthi abiga oma vanemad. Filmiekspert Timo Diener, kelle enda peres kasvab ka lapsendatud laps, käis "Ringvaates" filmist kõnelemas.

Diener ütles, et tegemist on filmiga, mille headuses ja hingeminevuses peab iga inimene ise veenduma.

"Enda poolt ma võin kinnitada, et puges hinge küll, jah."

Ta lisas, et lapsevanemate lugu läks talle selles filmis iseäranis korda.

"Need inimesed, kes lapsendavad, ei ole ju mingid pühakud tegelikult. Täiesti tavalised inimesed, kes teevad seda, mida nad tunnevad, et on nende jaoks õige. Me võime ainult oletada, kui palju Nicole Kidman sellesse rolli isiklikku kogemust valas, sest temagi peres kasvavad lapsendatud lapsed ja võib-olla on see tee tal juba läbi käidud."

Diener tõdes, et toorest emotsiooni on selle filmi igas kaadris tunda.