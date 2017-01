Neitsi Maali sai "Päevad, mis ajasid segadusse"

Tänasel auhinnatseremoonial kinos Sõprus andis Eesti filmiajakirjanike ühing tänavuse Neitsi Maali kuju 2016. aasta parimale Eesti filmile "Päevad, mis ajasid segadusse", mille lavastas Triin Ruumet. Auhinnaks lisaks kujule on 2000 eurot.

Auhinnatud tragikomöödia keskmes on noor maapoiss Allar, kes otsib südasuvise Eestimaa elumerelainetel seilates oma kohta elus. Triin Ruumeti debüütmängufilm võitis suvel Karlovy Vary filmifestivalil East of the West võistlusprogrammis ka eripreemia.

"Selle meeskonnaga hakkasime me esimesi tummfilme koos tegema ja jätkame, me oleme saatuse poolt vist kokku määratud," kõlas Triin Ruumeti kommentaar lavalt.

"Ma arvan, et uus film on ikka selles meie oma žanris," lisas Ruumet.

Samuti kuulutati auhinnagalal välja Eesti aasta filmiajakirjanik, kelleks sai Maria Ulfsak ja aasta levifilm, milleks valiti "Toni Erdmann".

"Ei maksa kinni olla, kas soovitada või hoiatada, mõne filmi puhul tuleb mõlemat teha," kommenteeris Maria Ulfsak preemiat vastu võttes.

Eesti filmiajakirjanike ühingu esimehe Tristan Priimäe sõnul on tal suur rõõm, et esimest korda läks EFÜ auhind naisrežissöörile. “Ma ei tea, kas see ütleb midagi Eesti filmitööstuse, ühiskonna või hoopis filmiajakirjanike ühingu kohta, aga nüüd, 24. korral sai Neitsi Maali laureaadiks esmakordselt naine. Ja naised on seekord ka aasta filmiajakirjanik ning parima levifilmi autor ja samuti selle maaletooja.”

Neitsi Maali nominendid olid ka:

"Luuraja ja luuletaja" (mängufilm, Toomas Hussar)

"Polaarpoiss" (mängufilm, Anu Aun)

"Teesklejad" (mängufilm, Vallo Toomla)

"Tühi ruum" (lühianimatsioon, Ülo Pikkov)

Levifilmide esikümme:

1. Toni Erdmann

2. Mees, kes jäi ellu

3. Sauli poeg

4. Mao embuses

5. Saabumine

6. Kõige õnnelikum päev Olli Mäki elus

7. Kapten Fantastiline

8. Lõpetamine

9. Julieta

10. Tüdruk, kes kõndis öösel üksi koju

EFÜ tegutseb alates 1993. aastast ja on rahvusvahelise filmiajakirjanike organisatsiooni FIPRESCI liige. Esimene Eesti filmiajakirjanike ühingu auhind anti välja 1994. aastal 1993. aastal valminud filmile, tänavu anti auhind välja juba 24. korda.